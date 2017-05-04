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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" более чем на 1,2 млн рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал клубы ЦСКА и "Спартак" на 1,235 миллиона рублей по итогам дерби, рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
"По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне - штраф 150 тысяч рублей. Далее - баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики - девятое нарушение - 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле - штраф 20 тысяч рублей.
У "Спартака" не было задымления, но было другое нарушение - пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей "Спартак" оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, - штраф 100 тысяч рублей. Далее - вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, - штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
"По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне - штраф 150 тысяч рублей. Далее - баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики - девятое нарушение - 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле - штраф 20 тысяч рублей.
У "Спартака" не было задымления, но было другое нарушение - пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей "Спартак" оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, - штраф 100 тысяч рублей. Далее - вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, - штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
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