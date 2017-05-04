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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и "Спартак" более чем на 1,2 млн рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал клубы ЦСКА и "Спартак" на 1,235 миллиона рублей по итогам дерби, рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

"По футбольному клубу ЦСКА: на стадионе использовалась пиротехника, из-за чего произошло сильное задымление и матч дважды останавливался, поэтому за всю пиротехнику и неправомерные действия зрителей с проносом средств и задымлением оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей. По сжиганию атрибутики: у ЦСКА это пятое нарушение в сезоне - штраф 150 тысяч рублей. Далее - баннер с ненормативной лексикой, из-за которого штраф 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики - девятое нарушение - 90 тысяч, кроме того, мы возбудили дело по бросанию предметов на поле - штраф 20 тысяч рублей.

У "Спартака" не было задымления, но было другое нарушение - пронос и использование средств, которые могли привести к возгоранию. За бросание и использование пиротехники и неправомерные действия зрителей "Спартак" оштрафован на 250 тысяч, за сжигание атрибутики, это второй случай, - штраф 100 тысяч рублей. Далее - вы видели, что от пяти до семи человек сидели на заградительной решетке и создавали угрозу себе, это третье нарушение, - штраф 150 тысяч. Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч, и скандирование ненормативной лексики - 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: ЦСКА Спартак Григорьянц
Сегодня, 16:22
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14
(1)
№14 Написал: radmi (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Был вывешен несогласованный баннер - штраф 25 тысяч,
- штраф мясу.
У ЦСКА был банер "ЦСКА или СОСИ" - согласовали пронос на трибуну видимо. Ни кто не против. )))
Регистрация: 14.10.2010
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Когда прекратятся поборы этой конторы, она должна выносить наказание игрокам дисциплинарные, а с беспорядками на трибунах должны заниматься служба безопасности клуба и МВД, а пока будет существовать эта бепредельная кормушка для КДК порядка в нашем футболе не будет. Я согласен с теми кто здесь пишет, что КДКовцы и поставляют специально пиротехнику ,что бы сорвать куш. Они ждут как ворон крови матчи дерби или с Зенитом.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
Цитата: serega_user
КДК этого матча ждал гораздо сильнее, чем болельщики ЦСКА и Спартака

это точно,эти шакалы только за счет таких игр и живут


За такие деньги КДК еще и организует пронос пиротехники на трибуны.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
А вообще просто смешно наказывать клубы (особенно гостей) за то что болельщики матом орут и жгут фаеры ... вычисляйте по билетам этих "болельщиков" и в суд - пусть платят, возмещают ущерб и все 3-5 дел завести не один фаер не загорится больше и мата не будет ... но это надо в законах прописать !!

зачем им это(никто ничего менять не будет) .. они кормятся штрафами от клубов..

плохо что-ли с одно матча 1,2 ляма!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:02) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Маловато однако!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016
№9 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 16:54) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
я тоже против мата и фаеров.... но почему платит клуб???... неужели нельзя предъявить это именно нарушителям??? а то как то по "армейским" законам... нашкодили одни... платят все(другие)...
Регистрация: 21.10.2013
№8 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:46) #
  • +6
  •  (8)
online

Хорошая шабашка для РФС. Поэтому и нет результатов работы- не в их интересах.
Регистрация: 20.03.2017
№7 Написал: nevada007 (Сегодня, 16:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
я вижу одно!!!!!!!!!! все по делу..... но сколько???????????.. то, что РФС нужны бабки, это видно! и они нагло их гр*бут.... судить, тварей!
Регистрация: 27.05.2016
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:45) #
  • +4
  •  (6)

Я не пойму одно! Почему когда команда играет на выезде,то платит за происки болельщиков!? Поймать по камерам и лишить посещения на 10 матчей! Это бесполезно драть деньги с клуба.уголовная ответственность и все!
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 16:41) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
КДК этого матча ждал гораздо сильнее, чем болельщики ЦСКА и Спартака

это точно,эти шакалы только за счет таких игр и живут
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:35) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
почему за одни и теже нарушения суммы разные? чем они руководствуются?


и самое главное..у принимающей стороны и штрафы должны быть больше..а тут все наоборот)) наверное вошли в положение гинера joy чё толку ему эти штрафы вписывать.. денег на их оплату усё равно нет! в очередь плеать smile


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: serega_user (Сегодня, 16:33) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
КДК этого матча ждал гораздо сильнее, чем болельщики ЦСКА и Спартака


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:31) #
  • +9
  •  (11)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
почему за одни и теже нарушения суммы разные? чем они руководствуются?

считают слова мата, сколько сожгли атрибутики и так далее кто больше тот и платит больше ))

А вообще просто смешно наказывать клубы (особенно гостей) за то что болельщики матом орут и жгут фаеры ... вычисляйте по билетам этих "болельщиков" и в суд - пусть платят, возмещают ущерб и все 3-5 дел завести не один фаер не загорится больше и мата не будет ... но это надо в законах прописать !!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
почему за одни и теже нарушения суммы разные? чем они руководствуются?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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