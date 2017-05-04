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Агент: "Анжи" не проявлял интереса к продлению сотрудничества с Эзатолахи

"Анжи" не проявлял интереса к продлению арендного соглашения или выкупу иранского полузащитника Саида Эзатолахи, права на которого принадлежат "Ростову", заявил агент игрока Мехди Хагитали.

"Права на Саида принадлежат "Ростову", по окончании аренды в "Анжи" он продолжит выступления за ростовский клуб. В "Анжи" не проявляли интереса ни к выкупу, ни к продлению арендного соглашения с футболистом", - цитирует Хагитали "Р-Спорт".
Теги: Эзатолахи Анжи
Сегодня, 16:45
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