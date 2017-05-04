У "Спартака" на странице в "Википедии" появилось 10-е чемпионство

На странице "Спартака" в русскоязычной версии сайта "Википедия" болельщики добавили десятое чемпионство по итогам текущего сезона.Московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая "Зенит" на восемь очков.Чтобы досрочно завоевать титул чемпиона РФПЛ, "Спартаку" необходимо набрать еще минимум четыре очка.