Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

У "Спартака" на странице в "Википедии" появилось 10-е чемпионство

На странице "Спартака" в русскоязычной версии сайта "Википедия" болельщики добавили десятое чемпионство по итогам текущего сезона.

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая "Зенит" на восемь очков.

Чтобы досрочно завоевать титул чемпиона РФПЛ, "Спартаку" необходимо набрать еще минимум четыре очка.

"Газета.ру"
Теги: Спартак
Сегодня, 17:15
Напечатать
12
(0)
№12 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Да уже вполне могут.Томь дома против такой атаки не устоит.Все в чемпе уже понятно насчет золота,открыты вопросы по первой пятерке,кто и на каком.


--------------------
Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
И за сколько же мы купили вас, ослов, краснодар, локо, Семака и прочих газпромовских Евдокимовых?
Какие все продажные оказывается laughing
То что вы начали этот чемпионат с +9 сразу ( 2 раза Газовик и матч с Семаком) тебя не волнует smiley
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:54) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да какая разница: сказать, свинья долго не покупала чемпионство, или свинья долго покупала чемпионство, сути не миняет, смысл остаётся, что с отрицанием, что без него. А значит логично предположить,- свинья, что чемпион, что не чемпион, останется просто свиньёй, без всяких приставок и титулов.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Только что зашёл на Википедию - девятикратный .....
Регистрация: 25.05.2013
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:36) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: sraptakpain
тот же армейский клуб выходил в 1/4,

Ага-ага. Только именно - тот "Ж", а мы играли в полуфинале, куда ослов не пускали никогда. Хотя они - то еще "Ж" stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:34) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Sidhe
«Спартак» является самой успешной из российских команд в главном клубном турнире Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91)

не трещи, тот же армейский клуб выходил в 1/4, но ты разные форматы не учитываешь
сейчас это примерно уровень 1/8

Дуралей тебе сколько лет?Форматы разные вот именно,раньше чемпионы играли а сейчас всех туды суют))
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Пацаны рубиться будут.

На переполненном "Открытии"???
Как бы коленки не затряслись laughing
Регистрация: 11.06.2016
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:25) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Sidhe
«Спартак» является самой успешной из российских команд в главном клубном турнире Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91)

не трещи, тот же армейский клуб выходил в 1/4, но ты разные форматы не учитываешь
сейчас это примерно уровень 1/8
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (6)

«Спартак» является самым титулованным клубом России (35 трофеев). Клубу принадлежат рекорды по количеству побед в чемпионате России (9 титулов) и в Кубке СССР (10 побед). Кроме того, «Спартак» шесть раз в своей истории выигрывал «дубль» (победы в чемпионате и кубке в течение одного сезона) и является единственной командой в СССР которая дважды подряд выигрывала «дубль» (сезоны 1938, 1939). «Спартак» является самой успешной из российских команд в главном клубном турнире Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91). Также клуб в 1995 году установил рекорд по числу побед в групповом этапе Лиги чемпионов (6 побед в 6 матчах).


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Вы что идиоты? Это что новость? Там любой человек править инфу может. Ндаа, не ожидал, что до такого докатитесь) Какой-то школьник дописал, что тут обсудать?) Вас даже не спасает, что вы взяли эту инфу из Газета.ру...еще и жирным выделили, да вы вообще конченые)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:20) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рано. Томь будет упираться. Пацанам зп не платят. Будут продавать себя в профессиональном плане, чтоб перейти в ругой клуб на след сезон. Пацаны рубиться будут.
Выходить только на максимальной концентрации angry
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 17:17) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Думаю, наоборот, чужие влепили, чтобы разговоры пошли... Вот и и пошли...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.