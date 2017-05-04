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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
У "Спартака" на странице в "Википедии" появилось 10-е чемпионство
На странице "Спартака" в русскоязычной версии сайта "Википедия" болельщики добавили десятое чемпионство по итогам текущего сезона.
Московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая "Зенит" на восемь очков.
Чтобы досрочно завоевать титул чемпиона РФПЛ, "Спартаку" необходимо набрать еще минимум четыре очка.
"Газета.ру"
Московский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая "Зенит" на восемь очков.
Чтобы досрочно завоевать титул чемпиона РФПЛ, "Спартаку" необходимо набрать еще минимум четыре очка.
"Газета.ру"
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