Федор Смолов - лучший игрок "Краснодара" в апреле

Болельщики признали форварда Федора Смолова лучшим футболистом "Краснодара" в апреле.Смолов, за отчётный период забивший четыре мяча, получил 36,8% голосов. Второе место в опросе занял голкипер Андрей Синицын (20%). Третьим стал полузащитник Шарль Каборе (10,1%).Смолов признается лучшим игроком месяца в четвертый раз в сезоне. Ранее он первенствовал в июле-августе, сентябре и декабре 2016 года.