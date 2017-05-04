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Федор Смолов - лучший игрок "Краснодара" в апреле

Болельщики признали форварда Федора Смолова лучшим футболистом "Краснодара" в апреле.

Смолов, за отчётный период забивший четыре мяча, получил 36,8% голосов. Второе место в опросе занял голкипер Андрей Синицын (20%). Третьим стал полузащитник Шарль Каборе (10,1%).

Смолов признается лучшим игроком месяца в четвертый раз в сезоне. Ранее он первенствовал в июле-августе, сентябре и декабре 2016 года.

ФК "Краснодар"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 20:10
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