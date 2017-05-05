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Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра (6)
Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра (6)
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Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра
Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" вошёл в сотню самых популярных эфиров на российском телевидении.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", дерби смотрело больше людей, чем "Смак" и "Модный приговор", но меньше чем, к примеру "Смехопанораму", которая начинается в воскресенье в 8-30 утра. На вершине рейтинга привычный лидер – передача Андрея Малахова "Пусть Говорят".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", дерби смотрело больше людей, чем "Смак" и "Модный приговор", но меньше чем, к примеру "Смехопанораму", которая начинается в воскресенье в 8-30 утра. На вершине рейтинга привычный лидер – передача Андрея Малахова "Пусть Говорят".
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