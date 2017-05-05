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Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра

Матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" вошёл в сотню самых популярных эфиров на российском телевидении.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", дерби смотрело больше людей, чем "Смак" и "Модный приговор", но меньше чем, к примеру "Смехопанораму", которая начинается в воскресенье в 8-30 утра. На вершине рейтинга привычный лидер – передача Андрея Малахова "Пусть Говорят".

Матч ЦСКА - "Спартак" смотрело меньше людей, чем "Смехопанораму" в воскресенье в 8-20 утра
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:24
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6
(3)
№6 Написал: garford (Сегодня, 01:28) #
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Бог мой, и кому-же это было надо определять, людям что, заняться больше нечем и какой-же дурак в воскресенье встал в 8.30 чтоб смотреть этот идиотизм, под названием смехопанорама.
Регистрация: 5.07.2016
№5 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bob59
Спорт- экспрессу больше заняться нечем, только что считать сколько зрителей посмотрело Смехопанораму или Пусть говоря. smirk

Я тут газету открыл недавно,смотрю прогноз ,как серьезный журналист делает парень, который у нас на воротах стоял в 2ом дивизионе на чемпионате города. Помниться, мы над ним, мягко скажем, смеялись и был он весьма сомнительного таланта человеком...Это я об уровне журналистов и пишущей братии..
Регистрация: 4.08.2012
№4 Написал: Bob59 Москва (Сегодня, 00:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Спорт- экспрессу больше заняться нечем, только что считать сколько зрителей посмотрело Смехопанораму или Пусть говоря. smirk
Регистрация: 10.02.2011
№3 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и я говорю жене , футбол-это серьёзный труд! А Спартак,последние годы,без валидола вообще не посмотришь... Развлекается народ,понимаешь!
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
интересно- в пабах тоже петросяна смотрят? а ещё с чем сравнить могли???
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:37) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ахха)
Регистрация: 4.08.2012
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