Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА вылетел в Пермь на матч с "Амкаром"

Сегодня команда ПФК ЦСКА вылетела в Пермь, где завтра (в 14:00 мск) проведёт матч 27-го тура РФПЛ с "Амкаром".

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Амкар
Сегодня, 16:18
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА вылетел
sob
Регистрация: 7.09.2011
№1 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 17:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Амкар, если захочет, победу не отдаст.
Регистрация: 4.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.