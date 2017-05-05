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"Анжи" начал продавать билеты на матч против "Локомотива"

Стартовала продажа билетов на матч 27-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив", который состоится 8 мая на "Анжи Арене".

Отдельно отмечается, что по техническим причинам Online-продажа билетов на этот матч недоступна. Минимальная стоимость одного билета - 200 рублей

ФК "Анжи"
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 17:19
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