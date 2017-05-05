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Джафар Ирисметов: "Спартак" очень порадовал в этом сезоне
Бывший нападающий московского "Спартака" Джафар Ирисметов поделился мнением о нынешней команде Массимо Карреры.
"Да, "Спартак" - чемпион и это большой праздник! Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После "Зенита", ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал "Спартак" в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушёл. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили тёплые слова. С кем-то переписываюсь до сих пор, кому-то футболку присылал. Так что это и мой праздник тоже! Наладились дисциплина, оборона. С мячом-то "Спартак" всегда играл, а вот защиту Каррера подтянул. Посмотрите на результаты – 1:0, 2:0. Итальянцы – они такие. Три очка есть, и хорошо. На результат тренер работал. А самое главное – сейчас в "Спартаке" один за всех и все за одного, это даже из Узбекистана видно!", - цитирует Ирисметова "Спорт-Экспресс".
"Да, "Спартак" - чемпион и это большой праздник! Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После "Зенита", ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал "Спартак" в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушёл. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили тёплые слова. С кем-то переписываюсь до сих пор, кому-то футболку присылал. Так что это и мой праздник тоже! Наладились дисциплина, оборона. С мячом-то "Спартак" всегда играл, а вот защиту Каррера подтянул. Посмотрите на результаты – 1:0, 2:0. Итальянцы – они такие. Три очка есть, и хорошо. На результат тренер работал. А самое главное – сейчас в "Спартаке" один за всех и все за одного, это даже из Узбекистана видно!", - цитирует Ирисметова "Спорт-Экспресс".
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