Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джафар Ирисметов: "Спартак" очень порадовал в этом сезоне

Бывший нападающий московского "Спартака" Джафар Ирисметов поделился мнением о нынешней команде Массимо Карреры.

"Да, "Спартак" - чемпион и это большой праздник! Мне сейчас в Узбекистане все звонят, поздравляют. После "Зенита", ЦСКА набирали, сейчас продолжают. Очень порадовал "Спартак" в этом году. Я всегда чувствовал связь с клубом, даже после того как ушёл. Пусть этот период был коротким, он стал очень ярким. Где бы я потом ни играл, спартаковские болельщики всегда помнили, говорили тёплые слова. С кем-то переписываюсь до сих пор, кому-то футболку присылал. Так что это и мой праздник тоже! Наладились дисциплина, оборона. С мячом-то "Спартак" всегда играл, а вот защиту Каррера подтянул. Посмотрите на результаты – 1:0, 2:0. Итальянцы – они такие. Три очка есть, и хорошо. На результат тренер работал. А самое главное – сейчас в "Спартаке" один за всех и все за одного, это даже из Узбекистана видно!", - цитирует Ирисметова "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак
Сегодня, 18:07
Напечатать
5
(5)
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
Так держать! Только по поводу обороны - это ещё рановато, усиление всё равно нужно...


Под лигу чемпионов.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: zzzzz (Сегодня, 19:29) #
  • +1
  •  (3)

Спартак в этом сезоне радует всю Россию. Надеюсь на удачное выступление в Европе. Болельщики заждались!
Регистрация: 17.03.2017
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Помнится, играл Ирисметов в Спартаке., хорошо ,что с позитивом вспоминает то время.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень позитивный парень smile
Регистрация: 11.06.2016
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:12) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так держать! Только по поводу обороны - это ещё рановато, усиление всё равно нужно...
Регистрация: 2.08.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.