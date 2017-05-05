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"Ростов" не будет продавать на "Рубин" больше двух билетов в одни руки
Продажа билетов на матч "Ростов" — "Рубин" начнется 10 мая, сообщает пресс-служба клуба.
Приобрести билеты можно с 10 мая, с 9:00 — в кассах стадиона "Олимп-2" и онлайн на официальном сайте дончан. В одни руки будет продаваться не более двух билетов, а их стоимость начинается от 200 рублей.
Приобрести билеты можно с 10 мая, с 9:00 — в кассах стадиона "Олимп-2" и онлайн на официальном сайте дончан. В одни руки будет продаваться не более двух билетов, а их стоимость начинается от 200 рублей.
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