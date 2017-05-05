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Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле.

Он принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой", в котором отразил пенальти, и со "Спартаком". Акинфеев уже в четвёртый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Игорь набрал 38 процентов голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, на третьей строчке — Витиньо.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:24
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 20:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой", в котором отразил пенальти, и со "Спартаком"

когда вратаря постоянно признают лучшим это говорит об отсутствие игры в атаке,с Уфой может он и лучший,а вот насчет Спартака Адриано будет не согласен,а вообще лучший игрок у Цска-это ШТАНГИ ворот))
Регистрация: 20.04.2017
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