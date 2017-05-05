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Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в апреле
Болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле.
Он принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой", в котором отразил пенальти, и со "Спартаком". Акинфеев уже в четвёртый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Игорь набрал 38 процентов голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, на третьей строчке — Витиньо.
ПФК ЦСКА
Он принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с "Уфой", в котором отразил пенальти, и со "Спартаком". Акинфеев уже в четвёртый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Игорь набрал 38 процентов голосов. Вторым стал Алексей Березуцкий, на третьей строчке — Витиньо.
ПФК ЦСКА
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