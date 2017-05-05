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Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей
Глава КДК РФС Артур Григорьянц не стал отвечать на обвинения "Армавира" и призвал находиться в правовом поле.
"Могу сказать только следующее. Когда рассматриваем юрисдикционные споры, нужно всегда находиться в правовом поле. У любой стороны, которая не согласна с решением КДК, есть право обжаловать вердикт в апелляционном комитете.
Обвинения "Армавира"? А здесь нечего комментировать. Просто высказана какая-то своя позиция. Пожалуйста, идите в апелляционный комитет и там это доказывайте. Еще раз хочу заметить, что КДК не рассматривает действия судей. Ударил судья игрока или нет – факт не установлен. А вот то, что ударил игрок судью, установлено официальными лицами в официальных документах матча, которые являются достоверными на момент рассмотрения спора. А больше на эту тему я не вижу смысла говорить. Точка. Если клуб не согласен, он имеет полное право подать апелляцию. Вопрос закрыт. Есть апелляционный комитет, есть CAS", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
"Могу сказать только следующее. Когда рассматриваем юрисдикционные споры, нужно всегда находиться в правовом поле. У любой стороны, которая не согласна с решением КДК, есть право обжаловать вердикт в апелляционном комитете.
Обвинения "Армавира"? А здесь нечего комментировать. Просто высказана какая-то своя позиция. Пожалуйста, идите в апелляционный комитет и там это доказывайте. Еще раз хочу заметить, что КДК не рассматривает действия судей. Ударил судья игрока или нет – факт не установлен. А вот то, что ударил игрок судью, установлено официальными лицами в официальных документах матча, которые являются достоверными на момент рассмотрения спора. А больше на эту тему я не вижу смысла говорить. Точка. Если клуб не согласен, он имеет полное право подать апелляцию. Вопрос закрыт. Есть апелляционный комитет, есть CAS", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
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