Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Артур Григорьянц: КДК не рассматривает действия судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц не стал отвечать на обвинения "Армавира" и призвал находиться в правовом поле.

"Могу сказать только следующее. Когда рассматриваем юрисдикционные споры, нужно всегда находиться в правовом поле. У любой стороны, которая не согласна с решением КДК, есть право обжаловать вердикт в апелляционном комитете.

Обвинения "Армавира"? А здесь нечего комментировать. Просто высказана какая-то своя позиция. Пожалуйста, идите в апелляционный комитет и там это доказывайте. Еще раз хочу заметить, что КДК не рассматривает действия судей. Ударил судья игрока или нет – факт не установлен. А вот то, что ударил игрок судью, установлено официальными лицами в официальных документах матча, которые являются достоверными на момент рассмотрения спора. А больше на эту тему я не вижу смысла говорить. Точка. Если клуб не согласен, он имеет полное право подать апелляцию. Вопрос закрыт. Есть апелляционный комитет, есть CAS", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 21:08
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Григорьянц только и умеет считать штрафы , да людей на решётках с файерами, а так отмазывается, я не я, одно слово уйлопыга , и кореш его Будогосский такой же уэбан, и смотрящий их Мутько, тоже ещё то мудло


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря - на ухо такой орган нужен. Здесь вижу, здесь не вижу. Какая-то частная лавка. Все почти видят что судья первым( может даже из каких-то своих соображений(испугался, например, бегущего к нему игрока и решил опередить)) бьет, но они даже на записи видят что-то другое. Дебилы
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: rash (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)

П д р с !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
е е а т !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 5.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.