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Владимир Гранат и Калачев полетели в Тулу на матч с "Арсеналом"
"Ростов" взял с собой на матч 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" защитника Владимира Граната и полузащитника Тимофея Калачева, информирует Don24.ru.
Напомним, Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы – в домашнем матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против "Спартака" (3:0).
Напомним, Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы – в домашнем матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против "Спартака" (3:0).
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