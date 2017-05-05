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Владимир Гранат и Калачев полетели в Тулу на матч с "Арсеналом"

"Ростов" взял с собой на матч 27-го тура чемпионата России против "Арсенала" защитника Владимира Граната и полузащитника Тимофея Калачева, информирует Don24.ru.

Напомним, Гранат получил тяжелую травму – перелом ключицы – в домашнем матче Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против "Спартака" (3:0).
Теги: Гранат Калачев Арсенал Тула Ростов
Сегодня, 21:38
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№1 Написал: checkmate (Сегодня, 21:52) #
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Только двое полетели
Регистрация: 21.02.2016
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