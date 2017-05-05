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Агент нападающего "Армавира" Мязина: Андрей очень сожалеет о случившемся, это его первая красная карточка в карьере
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Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (101)
Сергей Хусаинов: "Зенит" потерял 8 очков из-за судей? А беспредел с "Уралом"? А пенальти на Жиркове? (101)
Игорь Албин: поле стадиона "Санкт-Петербург" готово к играм
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что поле стадиона "Санкт-Петербург Арене" готово к играм.
Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о просьбе перенести игру 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" на стадион "Петровский".
"Это соображения тренера – я в это не вмешиваюсь, не спортсмен. А по вопросам готовности спортивной инфраструктуры переносить не надо, поле готово к играм", - , – цитирует Албина "Фонтанка".
Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о просьбе перенести игру 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" на стадион "Петровский".
"Это соображения тренера – я в это не вмешиваюсь, не спортсмен. А по вопросам готовности спортивной инфраструктуры переносить не надо, поле готово к играм", - , – цитирует Албина "Фонтанка".
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