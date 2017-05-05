Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Албин: поле стадиона "Санкт-Петербург" готово к играм

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что поле стадиона "Санкт-Петербург Арене" готово к играм.

Ранее главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о просьбе перенести игру 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" на стадион "Петровский".

"Это соображения тренера – я в это не вмешиваюсь, не спортсмен. А по вопросам готовности спортивной инфраструктуры переносить не надо, поле готово к играм", - , – цитирует Албина "Фонтанка".
Теги: Албин
Сегодня, 22:05
Напечатать
7
(5)
№7 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: victorrr
клоун eбаный

Петрушка?


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 22:29) #
  • +4
  •  (4)

На какие шиши, Слюняев, газон обновили??!!! Опять из бюджеты лярд освоили??!!
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Да на нём корова получит мениск


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Возле входа на стадион будут размещены вагончики страховых компаний.


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:12) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
7 мая иду на игру, вот и посмотрим

храни тебя господь!!!
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
7 мая иду на игру, вот и посмотрим
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 22:07) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
клоун eбаный


--------------------
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.