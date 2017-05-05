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Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях по предстоящему матчу "Спартака" с "Томью" в рамках 27-го тура РФПЛ.
"Ясное дело, поставлю здесь на "Спартак". Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей", – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"Ясное дело, поставлю здесь на "Спартак". Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей", – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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