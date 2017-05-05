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Александр Бубнов: "Спартак" постарается устроить представление для своих болельщиков

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях по предстоящему матчу "Спартака" с "Томью" в рамках 27-го тура РФПЛ.

"Ясное дело, поставлю здесь на "Спартак". Весь вопрос в том, сколько забьют хозяева? Думаю, они постараются устроить представление для своих болельщиков. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на пяток мячей", – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Спартак Томь
Сегодня, 22:27
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(1)
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:08) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Нравятся мне такие уверенные заявления перед матчем. Обычно после таких и бывает 5-0,только в другую сторону...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Игрочишка (Сегодня, 22:49) #
  • -5
  •  (5)
online

Да фуйня этот ваш Спортаг, то ли дело Я-ДЗЮБА, ЛУЧШИЙ НАП МИРА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ АХАХАХ! В след году Газпром проплатит в кассу РФС и нащ любимый Зынытушка снова будет чемпионом! Ипать Спартак.


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Каррера - Тренерище! А я бистрафейная ш***а газпремовская... Щас заплачу! А-а-а-а-а!
Регистрация: 21.04.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:29) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
5:0 минимум


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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