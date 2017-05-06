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Никита Бурмистров: у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Медведев стоял на ноль
Полузащитник тульского "Арсенала" Никита Бурмистров поделился впечатлениями от победы над "Ростовом" в матче 27-го тура РФПЛ.
"Набранные очки очень важны. Сейчас вообще каждое очко на счету. Сегодня мы настраивались на победу, и она дала глоток свежего воздуха, мы напрямую включились в борьбу. Впереди ещё два домашних матча, мы можем их выиграть и решить исход в нашу пользу.
Изначально думал, что гол в ворота Медведева забил Максимов. Мне, в принципе, не важно, забил я или отдал голевую. Думаю, у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Никита стоял на ноль. Сегодня просто получилось так, что мы хорошо распечатали их оборону, но какого-то особого значения мы этому не придаём. Нам нужно двигаться дальше. То, что до нас не смогли ему забить ни ЦСКА, ни "Спартак", ни "Локомотив", – это дело случая. Просто, наверное, настрой на эти команды у "Ростова" был другим", - цитирует Бурмистрова "Чемпионат.сом".
"Набранные очки очень важны. Сейчас вообще каждое очко на счету. Сегодня мы настраивались на победу, и она дала глоток свежего воздуха, мы напрямую включились в борьбу. Впереди ещё два домашних матча, мы можем их выиграть и решить исход в нашу пользу.
Изначально думал, что гол в ворота Медведева забил Максимов. Мне, в принципе, не важно, забил я или отдал голевую. Думаю, у "Ростова" классные защитники, за счёт этого Никита стоял на ноль. Сегодня просто получилось так, что мы хорошо распечатали их оборону, но какого-то особого значения мы этому не придаём. Нам нужно двигаться дальше. То, что до нас не смогли ему забить ни ЦСКА, ни "Спартак", ни "Локомотив", – это дело случая. Просто, наверное, настрой на эти команды у "Ростова" был другим", - цитирует Бурмистрова "Чемпионат.сом".
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