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Дмитрий Комбаров обошёл Олега Романцева и Александра Бубнова по количеству матчей за "Спартак"

Матч 27-го тура чемпионата России против "Томи" стал для полузащитника "Спартака" Дмитрия Комбарова 218-м в составе красно-белых, что позволило ему обойти Олега Романцева и Александра Бубнова.

Лидером по количеству матчей за "Спартак" является Федор Черенков, на счету которого 494 матча.
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 21:10
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