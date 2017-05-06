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Георгий Джикия: где будем праздновать чемпионство, еще не решили

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями после победы над "Томью" в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:0.

"Не пересматривали в раздевалке момент с пенальти. Где будем праздновать чемпионство, ещё не решили, даже не обсуждали это.

Черчесов показал большой палец вверх после моего удара? Мне очень приятно", — цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Спартак Томь
Вчера, 22:18
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9
(1)
№9 Написал: Шмайхель (Вчера, 23:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Да ладно? видимо прячутся где-то по щелям
Вот выйдут они праздновать чемпионство "Спартака" ,по каким щелям расползутся тогда немногочисленные поклонники зинаиды ? Хотя вопрос чисто риторический .. у ново - ржавого стадио , щелей и нор хоть отбавляй..


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№8 Написал: Black Fox (Вчера, 22:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Жаль,что по календарю следующий матч не с зиной в Питере! Там ,как и везде по стране , наших болел - большинство!

Да ладно? видимо прячутся где-то по щелям, стыдливо пряча розы в шкафу под грудами нестираных носков...

Цитата: капля никотина
Надо в Газпроме снять пентхауз. И после нaxyй сжечь

Любой каприз за деньги Арнольдыча blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 22:33) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: maradona72
Пля, вы еще не чемпионы!

Все таки настроение уже праздное присутствует в команде. По этому и такой результат сегодня.

К сожалению да, и не приход ГТ на вью меня сильно напрягло, что то сломалось в команде


Успокойся, ничего в команде не сломалось.. Просто кое-кто уже празднует, раньше времени...

А Томь, и есть то гомно, которое существует исключительно , чтобы дать бой Спартаку- и сдохнуть в следующем туре..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:31) #
  • 0
  •  (6)

Надо в Газпроме снять пентхауз. И после нaxyй сжечь.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:30) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: SPV
и не приход ГТ на вью меня сильно напрягло, что то сломалось в команде

Да ничего там не сломалось. Массимо всего на всего очень злой. Раздает сейчас песты лево на право.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Шмайхель (Вчера, 22:26) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Георгий Джикия: где будем праздновать чемпионство, еще не решили
Жаль,что по календарю следующий матч не с зиной в Питере! Там ,как и везде по стране , наших болел - большинство!


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 22:25) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Пля, вы еще не чемпионы!

Все таки настроение уже праздное присутствует в команде. По этому и такой результат сегодня.

К сожалению да, и не приход ГТ на вью меня сильно напрягло, что то сломалось в команде
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:21) #
  • -1
  •  (3)

Пля, вы еще не чемпионы!

Все таки настроение уже праздное присутствует в команде. По этому и такой результат сегодня.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:20) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Свиноферм то немало в Подмосковье.....
Регистрация: 15.03.2009
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