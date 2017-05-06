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Денис Глушаков: пенальти был

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ключевой эпизод встречи с "Томью", отметив, что пенальти в ворота соперника был назначен верно.

– Был пенальти или нет?

– Да, – кивнул Глушаков.

"Матч ТВ"
Теги: Глушаков Спартак Томь
Вчера, 22:35
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32
(7)
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№32 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пенальти нет! Есть желтая карточка Глушакову!

Все настроение испортили сегодняшней игрой!

Пижоны пля! Настраиваться нужно на каждую команду.. независимо от занимаемого места! С Амкаром жду другую игру!


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№31 Написал: Hitman (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Эх скорей бы ЛЧ!!!

а зенит разве уже вышел?)
Регистрация: 20.04.2017
№30 Написал: 22911 СПБ (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Эх скорей бы ЛЧ!!!Посмеемся!

Цитата: papic777
Цитата: Шмайхель
А каково в чужом глазу соломинку видеть ,в своём - бревна не замечать , а бомжи ..? Бомж кричит , что пёрнул кто-то , когда сам жидко обосрался ,причём неоднократно!

так был пенальти или нет будь МУЖЧИНОЙ напиши smile

Цитата: капля никотина
Слушайте, а перед кем оправдываться??? Ну перед кем?? Беспалыми жидами из мира криминала??? Госслужащими тупо спускающими весь бюджет общего "достояния" на нужды городка??? Людьми ( в каком то смысле, скорей биологическом) которые построили коррупционную воровскую вертикаль для перекачивания всего возможного бабла в свои карманы???

Пошли бы они нaxyй! Был пенальти, не было его - ваше собачье дело то какое??? Готовьтесь отвечать за распотрошенные газпромовские бюджеты, да за попиленные государственные займы. Во всем остальном без вас, уeбки, разберемся.

Ты полный дебил!

Чемпион выигрывает у детей за счёт купленного пенальти.....Браво!Не дай бог такого чемпионство....
Регистрация: 16.11.2014
№29 Написал: papic777 СПБ (Вчера, 23:45) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
А каково в чужом глазу соломинку видеть ,в своём - бревна не замечать , а бомжи ..? Бомж кричит , что пёрнул кто-то , когда сам жидко обосрался ,причём неоднократно!

так был пенальти или нет будь МУЖЧИНОЙ напиши smile
Регистрация: 27.03.2008
№28 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (8)

Для жителей вороньей голубой слободки (у них катастрофически с соображением в обычной жизни, что меж туров, ну а уж тут то...) - все кривотолки исключительно из-за того, что после столкновения Глушаков сразу не упал, а сделал еще шаг (ну их просто Каррера учит так играть - на жилах, на голяшках, на костях) - это и обмусоливайте своими мусорными жвалами, а остального даже не касайтась, не про вас.

Да - и cocите, и cocите, и cocите - получайте свой традиционный привокзальный кайф - дешевые шалавы.
Регистрация: 3.03.2007
№27 Написал: Шмайхель (Вчера, 23:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papic777
значит не было пенальти?
А каково в чужом глазу соломинку видеть ,в своём - бревна не замечать , а бомжи ..? Бомж кричит , что пёрнул кто-то , когда сам жидко обосрался ,причём неоднократно!


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№26 Написал: papic777 СПБ (Вчера, 23:07) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: strekall
Чмо! Одно слово!

истинное лицо болельщика Шпартака smile
Регистрация: 27.03.2008
№25 Написал: Блаженный Ташкент (Вчера, 23:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
- Был пеналити или нет?
- Да ... х@й его знает..
Регистрация: 18.04.2010
№24 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:02) #
  • +1
  •  (5)

Спартак же купил чемпионство, ведь ТОМЬ, в отличие от Зенита и ЦСКА, не брали деньги, тогда пришлось обратить внимание на судью
Регистрация: 20.04.2016
№23 Написал: papic777 СПБ (Вчера, 23:02) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Слушайте, а перед кем оправдываться??? Ну перед кем??

значит не было пенальти? smile
Регистрация: 27.03.2008
№22 Написал: strekall Руcь (Вчера, 23:01) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Слушайте, а перед кем оправдываться??? Ну перед кем?? Беспалыми жидами из мира криминала??? Госслужащими тупо спускающими весь бюджет общего "достояния" на нужды городка??? Людьми ( в каком то смысле, скорей биологическом) которые построили коррупционную воровскую вертикаль для перекачивания всего возможного бабла в свои карманы???

Пошли бы они нaxyй! Был пенальти, не было его - ваше собачье дело то какое??? Готовьтесь отвечать за распотрошенные газпромовские бюджеты, да за попиленные государственные займы. Во всем остальном без вас, уeбки, разберемся.

Чмо! Одно слово!


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№21 Написал: Кристоф (Вчера, 23:00) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
гавнюк тупой

Примерно с этих слов начни писать свою автобиографию.
Регистрация: 16.08.2008
№20 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:59) #
  • +3
  •  (13)

Слушайте, а перед кем оправдываться??? Ну перед кем?? Беспалыми жидами из мира криминала??? Госслужащими тупо спускающими весь бюджет общего "достояния" на нужды городка??? Людьми ( в каком то смысле, скорей биологическом) которые построили коррупционную воровскую вертикаль для перекачивания всего возможного бабла в свои карманы???

Пошли бы они нaxyй! Был пенальти, не было его - ваше собачье дело то какое??? Готовьтесь отвечать за распотрошенные газпромовские бюджеты, да за попиленные государственные займы. Во всем остальном без вас, уeбки, разберемся.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:58) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Считаю, что Глушакову можно верить. Достаточно посмотреть ему в глаза и все сомнения развеиваются как дым
Регистрация: 19.03.2017
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 22:57) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Xedin86
Фото

Этим ослобомжам, никакое фото не поможет, потому что у них своё мнение - с пеной у рта : пенальти не было и всё. Больные люди ...
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: Шмайхель (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Позор московскому срамтаку!
Вот и всё ,на что способны эти левые человечки..,тьфу бля !


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№16 Написал: papic777 СПБ (Вчера, 22:55) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
даже Томь не могут честно обыграть, моё мне нее что Мутко сделал спартак специально чемпионом , отменив лимит и запретив усиливаться другим клубам, сейчас Шпартак станет ТИПО ЧЕМПИОНОМ и лимит отменят и всё станет на свои места Шпартак превратится в обыкновенного середняка.
Регистрация: 27.03.2008
№15 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:54) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Позор московскому срамтаку!!!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: Шмайхель (Вчера, 22:54) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Кто бы сомневался
Только новая формация плачущих бомжей..,пора им, в родном городе,собственную стену плача организовать.


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Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: Hitman (Вчера, 22:54) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
очередной фофан бомжам кожаной флейтой по лбу smile
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (13)

Цитата: Xedin86

Фото

Не 100, а 1000% пенальти!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: Шмайхель (Вчера, 22:50) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
гавнюк тупой
и жена его, Жиркова Инна - такая же! ..


--------------------
Настоящий датский вратарь!
Регистрация: 24.04.2017
№10 Написал: Распутин (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (9)

utekay,
где биксу свою чухонскую потерял...? толстожопый пенсионер....
Регистрация: 2.04.2017
№9 Написал: strekall Руcь (Вчера, 22:49) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
– Был пенальти или нет?

– Да, – кивнул Глушаков.

Кто бы сомневался)))))))))))))))))))


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№8 Написал: Xedin86 Люберцы (Вчера, 22:48) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Не учи меня жить. Научи себя и подай мне достойный пример.
Регистрация: 27.12.2009
№7 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:48) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
гавнюк тупой


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№6 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 22:46) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: olegan
Цитата: Black Fox
момент один в один Жирков-Оренбург. Что вы тогда верещали? то-то же

Разница в том,что Жирков упал до столкновения,а Глушаков после,разницу чуешь?

а глушак подумал 3 секунды и завалился
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: olegan кениг (Вчера, 22:43) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
момент один в один Жирков-Оренбург. Что вы тогда верещали? то-то же

Разница в том,что Жирков упал до столкновения,а Глушаков после,разницу чуешь?
Регистрация: 19.03.2011
№4 Написал: Black Fox (Вчера, 22:41) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
100% пенальти. Только бомжи этого не видели. Им все мерещится заговоры и подкупы.

момент один в один Жирков-Оренбург. Что вы тогда верещали? то-то же smirk


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Викторис (Вчера, 22:41) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
На полиграф его!!!

и Жиркова туда же
Регистрация: 8.04.2017
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