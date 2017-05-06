Квинси Промес догнал Цымбаларя по количеству голов за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес открыл счет в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с "Томью".На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением удара Промеса, отбить удар с 11-метровой отметки не смог.Этот гол стал для Промеса 42-м в РФПЛ за "Спартак". По количеству мячей в чемпионате России среди игроков "Спартака" он сравнялся с легендарным Ильей Цымбаларём и отстает только от Владимира Бесчастных (56), Веллитона (57), Андрея Тихонова (68), Романа Павлюченко (69) и Егора Титова (86).