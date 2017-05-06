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Квинси Промес догнал Цымбаларя по количеству голов за "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес открыл счет в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с "Томью".

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением удара Промеса, отбить удар с 11-метровой отметки не смог.

Этот гол стал для Промеса 42-м в РФПЛ за "Спартак". По количеству мячей в чемпионате России среди игроков "Спартака" он сравнялся с легендарным Ильей Цымбаларём и отстает только от Владимира Бесчастных (56), Веллитона (57), Андрея Тихонова (68), Романа Павлюченко (69) и Егора Титова (86).

"Чемпионат.сом"
Теги: Промес Цымбаларь Спартак
Вчера, 23:18
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(1)
№5 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
не будем приравнивать голы Квинси и Ильи.
То что делал Илья - такое Квинси не умеет. И Илья не был нападающим как Квинси.

А квинси когда стал напом, напомни?
Регистрация: 16.07.2011
№4 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:43) #
  • 0
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эх, напомнили, что ЦЫМБАЛАРЯ нет уже с нами
Регистрация: 20.04.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
не будем приравнивать голы Квинси и Ильи.
То что делал Илья - такое Квинси не умеет. И Илья не был нападающим как Квинси.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Frodik Калуга (Вчера, 23:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
просто статистика
Регистрация: 27.09.2008
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:22) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
сравнения не уместны. цыба был просто волшебником


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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