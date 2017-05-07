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"Спартак" повторил рекорд РФПЛ по домашним победам при 30 турах в сезоне

"Спартак" со счётом 1:0 обыграл на своём поле "Томь" в матче 27-го тура РФПЛ. Это уже 13-я домашняя победа красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России, красно-белые потеряли очки дома лишь раз, уступив 25 сентября "Уфе" (0:1).

Ещё никому не удавалось одержать больше 13 домашних побед в чемпионате России при 30 турах в сезоне. Такой же показатель — 13 побед на своём поле при 30 турах в сезоне — раньше удавался "Спартаку" в 1994 году и ЦСКА в сезоне-2013/14.

Таким образом, "Спартак" может установить рекорд чемпионата России по количеству домашних побед при 30 турах в сезоне, если 17 мая обыграет на своём поле "Терек" в 29-м туре.

Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит "Ротору" (1993) и "Алании" (1996), тогда команды проводили по 34 матча.

Лучший показатель "Спартака" по количеству домашних побед (14) в одном сезоне чемпионата России был зафиксирован в 1993 и 1997 годах, тогда команды проводили по 34 матча.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 10:14
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28
(3)
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:16) #
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online

Цитата: Blessing
Хорошо тебе, а меня бабка запрягла на грядки

да ты подкаблучник и дерёвня? smile ну без обид только smiley
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Blessing
а меня бабка запрягла на грядки и парники

А ты что думал? Бабули стадион Крестовский за спасибо построили? Это только начало.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№26 Написал: nutstakerpd Краснодар (Сегодня, 12:08) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
зенытиков тут не видно что-то.они ни разу за 10 лет своего существования не победили 13 раз дома в одном чемпе? smile


За так называемые "10 лет своего существования" они выиграли в Европе больше, чем народная команда за все годы своей жизни.
P.S. и как минимум дважды в личных встречах забивали 5 мячей в ворота красно-белых. Один раз в сухую. Хороша статистика, однако


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Only RUSSIA & ZENIT
Регистрация: 27.01.2011
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Балтика брызнула по венам? Прямо с утреца?

О, привет, Капель!
Прям с утреца с мелким своим в бассейн смотались, а сейчас думаю на гору с лыжами сгоняю...у нас ещё сезон продолжается, снега полно, подъёмники работают...
а пиво я не пью почти, предпочитаю крепкие напитки, но это вечером.

Хорошо тебе, а меня бабка запрягла на грядки и парники, шас отстреляюсь, и начину второй ящик пива, без крепких напитков, а если погода не подведёт, свининка и шампур всегда под рукой: без свинины на даче никак, одна польза, сам знаешь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший показатель, молодцы, что скажешь!
Вот, что значит тренер смог!
Всегда говорил, - сильный Спартак, этоусиление чемпионата в принципе. Надеюсь, перемены пойдут на пользу всем участникам лиги.
В этом сезоне - Молодцы, всех сделали.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№23 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
tuner,
3,14здец, один сезон получилось сыграть в антифутбол, прокатило, но зато какое теперь ЧСВ
Регистрация: 13.02.2017
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:49) #
  • -1
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online

Цитата: barscool
свиней на домашних матчах по 12 игроков в месте с судьями...по этому и выигрывают.

голос неудачников слышен из бачков smile
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:48) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: utekay
Прям с утреца с мелким своим в бассейн смотались, а сейчас думаю на гору с лыжами сгоняю...у нас ещё сезон продолжается, снега полно, подъёмники работают...
а пиво я не пью почти, предпочитаю крепкие напитки, но это вечером.

Чет не похож ты на спортсмена - максимум любитель-рыболов.

Где это снега то у вас полно? Ты с Дагестана?
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: shlepsik
Федун с Мудко поделился.

сам видел? такую тайну ведь разглашаешь
Регистрация: 7.12.2016
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Балтика брызнула по венам? Прямо с утреца?

О, привет, Капель!
Прям с утреца с мелким своим в бассейн смотались, а сейчас думаю на гору с лыжами сгоняю...у нас ещё сезон продолжается, снега полно, подъёмники работают...
а пиво я не пью почти, предпочитаю крепкие напитки, но это вечером.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:29) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Кир Мяс
аж два пенальти дали пробить

Причем только когда все стало уже ясно. Пока отрыв был более-менее небольшой не ставили с упорством среднестатистического питераста из кабинки, когда все стало ясно - вот оно.

И ставят с тем же неприкрытым упорством идиота - скорей, быстрей, в каждой игре - только бы оправдать свои вонючие пенальти, которые веером сыпались весь сезон. Чтобы по окончании сезона тухлый Гена, искривив сильней обычного лицо, мог скрежетать, с удовлетворением - "Ааааааа, Спартак тоже ведь такие бил......"

Они себе их ставят, а не нам. Их всех утилизировать бы - мир стал бы многократно чище.

Цитата: utekay
Лично мне уже пи3дато

Балтика брызнула по венам? Прямо с утреца?
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Цитата: utekay
а, Лёха, привет!

И я рад тебя видеть.
Ну что, куево вам? А еще и Терек если напряжется, а?

Лично мне уже пи3дато smile
а насчет Терека. ...как то пофигу...сезон провален, игры нет и это факт. Ждем перемен.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:18) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: shlepsik
Как вытащили спам в этом сезоне, это ужас. Федун с Мудко поделился.


аж два пенальти дали пробить
Регистрация: 20.04.2016
№15 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Не плач! Сегодня Спартак оформит чемпионство, благодаря стараниям спартаковца Рахимова и его дружины. И вы, вместе с плессингом и К, напьетесь с горя.... Газпром - мечты не всегда сбываются)))))))))))))))))


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№14 Написал: shlepsik Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Как вытащили спам в этом сезоне, это ужас. Федун с Мудко поделился.
Регистрация: 27.08.2011
№13 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 11:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а, Лёха, привет!

И я рад тебя видеть.
Ну что, куево вам? А еще и Терек если напряжется, а?


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:05) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Не, Костик, высасывать это твоё.

а, Лёха, привет!
Объясню тебе несмышлёнышу, что выражение "высосать из пальца" означает... за неимением чего-то важного, выдумывается и раздувается что-то несущественное...
А у тебя все мысли о минетах, как у прыща малолетнего.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№11 Написал: whitefoxx Россия (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Повторить - это прекрасно! Почти как со спиртным, между первой и второй перерывчик в двадцать лет. И всё равно прекрасно. надо же время от времени выныривать...а потом опять на двадцаточку в тину! И даже не Канделаки.

Выныривать как Ростов в чемпионате 2015/2016 ? А по делу молодцы.
Регистрация: 30.08.2015
№10 Написал: Викторис (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
У свиней на домашних матчах по 12 игроков в месте с судьями...по этому и выигрывают.

Не плачь - дать ч..... ой конфетку
Регистрация: 8.04.2017
№9 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 10:58) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
будут теперь выдумывать, высасывать

Не, Костик, высасывать это твоё.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№8 Написал: tuner (Сегодня, 10:54) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Повторить - это прекрасно! Почти как со спиртным, между первой и второй перерывчик в двадцать лет. И всё равно прекрасно. надо же время от времени выныривать...а потом опять на двадцаточку в тину!
Регистрация: 29.08.2015
№7 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: utekay


Лучший показатель по количеству домашних побед (15) в одном сезоне чемпионата России принадлежит "Ротору" (1993) и "Алании" (1996), тогда команды проводили по 34 матча.

зависти то сколько


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:30) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
какой охренительный рекорд...будут теперь выдумывать, высасывать из пальца всяческую поросячью хрень.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:27) #
  • +5
  •  (13)
online

Цитата: barscool
У свиней на домашних матчах по 12 игроков в месте с судьями...по этому и выигрывают.



да неужели Федун наконец-то разорился на судей, какой молодец
Регистрация: 20.04.2016
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 10:27) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну , хоть что то можем обновить в лучшую сторону . За последние годы " обосрали " все рекорды . Пора менять всё .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 10:26) #
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
У свиней на домашних матчах по 12 игроков в месте с судьями...по этому и выигрывают.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:25) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
зенытиков тут не видно что-то.они ни разу за 10 лет своего существования не победили 13 раз дома в одном чемпе? smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:17) #
  • +3
  •  (13)
online

удачи нам, лучшие
Регистрация: 20.04.2016
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