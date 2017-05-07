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Игорь Акинфеев повторил собственный рекорд по количеству сухих игр в сезоне

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл на "ноль" в гостевом матче 27-го тура РФПЛ с "Амкаром" (2:0).

Таким образом, вратарь армейцев провел 16-й матч, в котором отыграл «на ноль» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Акифеев повторил личное достижение по количеству сухих игр в сезоне Премьер-лиги. Этот же результат покорялся 31-летнему футболисту в сезоне-2012/13.

Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников, который в 2002 году провел 20 сухих игр.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 11:11
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