Михаил Александров: матч получился сложным, "Ростов" хорошо атаковал и создал много моментов

Полузащитник "Арсенала" Михаил Александров рассказал, как удалось победить "Ростов" и отметил атмосферу на стадионе.- Меня переполняют эмоции. Эта победа была нам очень нужна. Для нас матч получился сложным, соперник хорошо играл в атаке, создал много моментов, но нам удалось отстоять победный счет. Думаю, в концовке чемпионата эти три очка могут стать для нас ключевыми.- За счет характера. "Ростов" сильная команда, с хорошим подбором игроков. Они умело и компактно играют в обороне и великолепно переходят в быстрые атаки. Да, нам было тяжело. Победа через не могу в несколько раз дороже. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня стали для нас двенадцатым игроком и весь матч гнали к победе.- Хочу поблагодарить парней, которые сделали это видео, и болельщиков, которые своими словами придали нам дополнительной мотивации. Это очень трогательно, мы получили невероятные эмоции. Хочу пожелать болельщикам и нашим близким, чтобы они продолжали в нас верить.