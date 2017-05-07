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Леонид Федун: жуткое облегчение. Ура!

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал чемпионство красно-белых.

- Жуткое облегчение. Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!! - цитирует Федуна "СЭ"

- Каррера остается, у него контракт на 2 года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос, - заявил Федун "Р-Спорт"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 21:22
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№52 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 23:17) #
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online

Спасибо, Леонид Арнольдыч за терпение и за стадион.
Регистрация: 2.05.2017
№51 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кафельников перед Федуном, думаю, должен извиниться и проставиться.
Регистрация: 23.11.2009
№50 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Цитата: gesha978
сколько его крыли, (и я в то числе)

А я всегда говорил -скажите спасибо Федуну...Как и Галицкому в Краснодаре...В отличии от того же керимова,к примеру....Для этих людей клубы -это не игрушка....Уже хотя бы за это им спасибо!

ну, эмоции никто не отменял.
Регистрация: 8.11.2013
№49 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
пушкин,
иди умойся мразь


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№48 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я вам добавлю ещё один праздник.На этой ветке только болельщики Спартака. Спасибо модераторам, что избавили нас от невменяемой части болельщиков Зенита и ЦСКА. А вменяемые наверно, одни загоревали, другие уже празднуют серебряные шпоры.
И коротко: - АРНОЛЬДЫЧ МЫ ДОЖДАЛИСЬ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ФЕДУНА ЛЕОНИДА АРНОЛЬДЫЧА, ЕГО ОТЦА АРНОЛЬДА ФЕДУНА (к сожалению не знаю его отчества). И НИКИТУ ПАВЛОВИЧА СИМНЯНА. И ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА.
СПАРТАК- ЧЕМПИОН!!!!


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№47 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:31) #
  • -11
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Ты не бросил команду , когда нам было плохо , не сдался , терпел

Согласен, нечеловеческому терпению Федуна нельзя не позавидовать, когда в его подопечных миллионы одержимых, ничего не понимающих свиней, жаждущих от команды невозможного. Прав Червиченко, судьба отблагодарила его именно за терпение, и я надеюсь, он сделает правильные выводы на следующий год, в период синдрома второго сезона, когда всё вернётся на круги своя.
Регистрация: 14.11.2012
№46 Написал: ubica ubica (Сегодня, 22:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: gesha978
сколько его крыли, (и я в то числе)

А я всегда говорил -скажите спасибо Федуну...Как и Галицкому в Краснодаре...В отличии от того же керимова,к примеру....Для этих людей клубы -это не игрушка....Уже хотя бы за это им спасибо!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№45 Написал: gesha978 Москва (Сегодня, 22:25) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
сколько его крыли, (и я в то числе), но научился, не бросил, не продал, и в месте с нами-ДОЖДАЛСЯ И ЗАРАБОТАЛ ПОБЕДУ !!! молодец!!!
Регистрация: 8.11.2013
№44 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:24) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Цитата: пушкин
Откуда знаешь, может он после этого чемпионства по миру пойдёт?

вообще-то я свиней троллю, а ведешься ты.

кого троллил, тот и протроллился...
Регистрация: 14.03.2010
№43 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:19) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
много я хаял Арнольдыча......но сейчас...... СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ!!!!!!!! ЗА ЧЕМПИОНСТВО !!!!!!!!! ЗА СТАДИОН (был на нём 1раз матч с ЦСКА,НО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОМ, НАШ,КРАСНО-БЕЛЫЙ)!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№42 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
За долгие годы терпения , за преданность клубу - спасибо Федун ! Ты не бросил команду , когда нам было плохо , не сдался , терпел . И вот Это случилось ! Спасибо , что ты верил в команду , а мы верили в победу . И вот - всё сошлось , мы - Чемпионы !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№41 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Карре
ра-красавец!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№40 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:07) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
пацаны приходите играть WORLD OF TANKS игра хорошая советою играть колко не случайте малолеток и раков
Регистрация: 22.04.2017
№39 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: Prokurator
Федун - самый эффективный футбольный менеджер России на настоящий момент. Xyле, нельзя спорить с очевидным фактом.

Откуда знаешь, может он после этого чемпионства по миру пойдёт?

Иди в неве утопись,одним больным меньше будет.
Регистрация: 26.08.2010
№38 Написал: solig65 (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Г-н Федун,спасибо Вам огромное!! Спасибо команда..спасибо Массимо..Всех красно-белых братьев с ПОБЕДОЙ!!!!!
Регистрация: 21.07.2016
№37 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 21:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо ,АЕК! Спасибо, Федун! Спасибо,Каррера!Спасибо,Спарт
ак! Поздравляю всех верных болельщиков Спартака! Отдельно поздравляю Ольгу(Игру),если она ещё читает этот сайт,которая часто в одиночку билась с оппонентами и тупыми троллями,пытаясь им что-то доказать. Поздравляю вороватого Дзюнтльмена,у которого помело вместо языка,убежавшего за дополнительными тремя сотнями и трофеями.P.S. Мои глубокие соболезнования Блессингу. Даже не представляю как он дальше будет жить с этим.
Регистрация: 27.03.2011
№36 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Стоило Федуну чуть в сторону уйти и Спартак стал чемпионом, Бубунов вновь оказался прав
Регистрация: 5.09.2012
№35 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Леонид Арнольдыч, и Вас с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№34 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (5)

Мбенгу, который гол "Зениту" забил - ЯЩИК "Мартеля" и звание "ПОЧЁТНЫЙ СПАРТАКОВЕЦ"! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№33 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!! КАК ДОЛГО МЫ ЭТО ЖДАЛИ!!!!!!!!
А лично Федуну ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕЩЁ И ЗА СТАДИОН!!! НАШ СТАДИОН!!!!!!! УРА!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№32 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
эх Россея, Россея еще год назад Федун пошел вон из Спартака, а сегодня лучший футбольный менеджер


Ещё год назад Гинер - лучший футбольный менеджер, а сегодня...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№31 Написал: spm-975 kastoria (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ураа!!! Спартак-это Сила, Спартак-это Класс!!! Ну вот наконец-то это про Нас!!! Всех Наших с Чемпионством!!!


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Спартак-это сила,Спартак-это класс,кто так не считает,то тот.. не за нас!
Регистрация: 3.06.2011
№30 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:49) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: пушкин
Откуда знаешь, может он после этого чемпионства по миру пойдёт?

вообще-то я свиней троллю, а ведешься ты.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№29 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boris.grecmak
Я после 2 тура писал в Спартак, что если оставите Карреру, то сможете зацепить чемпионство...

А вот я, каюсь, в него не верил поначалу. Потому что тогда еще не знал что это за Человек.
По амбициозности и профессионализму он как минимум не хуже Конте, а уж по мужским и просто человеческим качествам - просто пример для подражания.
Регистрация: 18.04.2010
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (5)
online

А теперь усиление под ЛЧ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:45) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
эх Россея, Россея еще год назад Федун пошел вон из Спартака, а сегодня лучший футбольный менеджер
Регистрация: 17.05.2013
№26 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 21:44) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: Thor
Спасибо Арнольдыч , что поверил в Массимо!!

Я после 2 тура писал в Спартак, что если оставите Карреру, то сможете зацепить чемпионство...
Регистрация: 1.02.2012
№25 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:43) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
большая просьба поставить на место одного козла, по фамилии Червиченко,


А не надо просить. Федун делом, а не словоблудием уже его поставил в стойло.
Регистрация: 23.11.2009
№24 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:40) #
  • -17
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Федун спасибо и тебе,твои заслуги в чемпионстве Спартака очень весомы.

Теперь может с чистой совестью поблагодарить авторов петиции, если б не они, он бы в жизни не пошёл на такие траты, ради сиеминутного ублажания тронутой одержимой толпы.
Регистрация: 14.11.2012
№23 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:39) #
  • +14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо огромное, Арнольдыч! За стадион, за титул, за терпение!
Регистрация: 23.11.2009
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