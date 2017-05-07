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Форвард АЕКа Тричковски: желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом

Болельщики московского "Спартака" лучшие в России, они вместе с игроками и всей командой заслужили титул чемпиона страны, заявил македонский форвард кипрского АЕКа Иван Тричковски.

Тричковски забил гол в ворота "Спартака" на 89-й минуте ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1), вследствие чего "красно-белые" вылетели из розыгрыша турнира.

"Читал в македонских СМИ, что болельщики "Спартака" благодарят меня. Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды, и она вылетела из Лиги Европы. Это (чемпионство) потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У "Спартака" потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты - лучшие в России. Они ждали 16 лет и все время были рядом с командой. Теперь настало время для празднования!.

До матчей со "Спартаком" знал, что это большой клуб, один из лучших в России, с удивительными фанатами, качественными футболистами, большим бюджетом. По крайней мере, несравнимый с бюджетом АЕКа (смеется). Российская лига сложная и выиграть ее непросто. Для меня лично и для нашей команды было большой мотивацией сыграть с таким соперником. Атмосфера на стадионе в Москве была сумасшедшей, но я забил, и мы выиграли. Выбить такую команду из еврокубков - просто потрясающе! И я больше был рад проходу АЕКа в следующий раунд, чем своему голу", - цитирует футболиста "Р-Спорт".
Теги: АЕК Спартак
Сегодня, 23:01
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№5 Написал: Красный Яр Красноярск (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
“Не было бы счастья, да несчастье помогло“ Истина!!!


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Спартак, Юве, МЮ.
Регистрация: 18.07.2008
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да Ваня,если бы не ты, может и не было бы этого чемпионства,спасибо за Карреру!
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing СПАСИБО ТЕБЕ ВАНЯЯЯЯ
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 23:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всякое бывает blush
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 23:02) #
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online

bowtie


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
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