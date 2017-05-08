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Антонио Конте в личной беседе пошутил, что Каррера взял титул раньше него

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поздравил наставника "Спартака" Массимо Карреру с победой в чемпионате России.

По данным "Чемпионат.сом", сразу после игры у итальянских специалистов состоялся разговор, в рамках которого Конте пошутил насчёт того, что Каррера оформил чемпионство раньше, чем он. Каррера поблагодарил Конте за поздравления и отметил, что тоже ждёт от его "Челси" чемпионства.

Каррера входил в тренерский штаб Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.
Теги: Конте Каррера
Сегодня, 00:09
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