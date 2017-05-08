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Дмитрий Назаров: "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд

Российский актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком "Спартака" уже около 40 лет, прокомментировал завоевание московской командой золотых медалей РФПЛ впервые с 2001 года.

"Эмоции — счастье и благодарность. "Спартак" был лучшим всегда. Иногда это не очень заметно. С этого чемпионства начинается гегемония "Спартака". Романцев говорит, что в ближайшие годы "Спартак" вряд ли станет чемпионом? Ревнует, конечно. Вообще, "Спартак" - единственная команда, которая выиграет две Лиги чемпионов подряд. Это попадёт в период гегемонии "Спартака", - цитирует Назарова "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 00:27
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9
(4)
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:43) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Эмоции сегодня у всех зашкаливают. У Спартаковцев и его врагов. Так что понимаю Назарова и понимаю вонь бомжей.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:43) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я думал пьенее меня ща некого нет)) ошибался laughing

Не.. если Лёлик наш купит нам Рональдо и меси то может быть))

Кто пьёт ещё? Чекнемся ?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 00:39) #
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Цитата: vlees......
стебется же:)нуу

Не знайуууууу.... Смотрю я на вас и понимаю - чрезвычайно вы все серьезно настроены.
На Лигу Чемпионов. Как минимум два раза подряд! laughing


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:39) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Закусывать надо)


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 00:35) #
  • +6
  •  (10)
online

бесспорно! говорят Бавария, Реал и Барса уже хотят отказаться от выступления в ЛЧ, потому что не видят смысла, т.к. Спартак там будет играть
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:34) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зря он мешал водку с пивом.
Цитата: vitaliy1977
Надо идти постепенно. Сначала Суперкубок России, а потом можно и Л.Ч.

Сначала взять ковер на распродаже, а потом можно и остров в Эгейском море купить...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:31) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Остапа понесло )))))
Регистрация: 30.07.2014
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо идти постепенно. Сначала Суперкубок России, а потом можно и Л.Ч.!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: vlees...... (Сегодня, 00:29) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing стебется же:)нуу blush
Регистрация: 27.04.2017
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