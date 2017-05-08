Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу: московские журналисты защищают свои команды, а вы ищете подоплёку

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашнего поражения от "Терека" (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ выразил недовольство работой журналистов из Санкт-Петербурга.

"Я понимаю московских журналистов, которые защищают местные клубы. А вы (журналисты Санкт-Петербурга. – Прим.), к сожалению, этого не делаете и всегда ищете только подоплёку. Если я сказал, что поле плохое, то оно на самом деле плохое и влияет на игру и результаты. Спросите у футболистов", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 01:12
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 01:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может ему в кернинге тренировать, хотя там тоже трут щетками... Опять будет жаловаться.
Регистрация: 14.06.2015
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Стать чемпионом на Кондом -арене де-факто и на Распил -арене де юре - что может быть прекраснее? Ради этого стОило строить эти Арены.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 01:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Табор уходит в небо satisfied
Регистрация: 22.09.2007
№7 Написал: vlees...... (Сегодня, 01:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush прощай
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Плаческу сегодня дал обширную пресс-конференцию по итогам чемпионата? Заслужил, куле...Напетросянил на годы вперёд.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 01:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing пля

Не, пускай остаётся тренером зенита joy он просто лучший !


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 01:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Три красных сопернику улучшат состояние поля.


--------------------
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012
№3 Написал: скальп (Сегодня, 01:17) #
  • +1
  •  (1)
online

joy
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 01:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
заипал он уже ныть


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 01:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А киевские журналисты тебе не мешали? А киевские судьи? А киевский сглаз не мешал?


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.