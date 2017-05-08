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Александр Самедов: когда мы едины - мы непобедимы!!!

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился эмоциями от чемпионства красно-белых.

"СПАРТАК" — ЧЕМПИОН! Большое СПАСИБО за поддержку и веру родным, друзьям, болельщикам! ВСЕМ, кто верил и был рядом! Это всё ради вас!!! Спасибо команде, тренеру, руководству! Когда мы едины - мы непобедимы!!!" — написал Самедов в инстаграме.
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 01:53
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5
(0)
№5 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 02:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
поставьте памятник Плаческу


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луческу в кибитку и домой
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 02:03) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сашка, ты вернулся и помог 2-мя голами сделать нас Чемионами)) Красава)


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№3 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 02:02) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Саня-с Чемпионством!!!!!!!!!!!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Саня.. ты заслужил !! Мы все этого заслужили!

Ура товарищи !!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: скальп (Сегодня, 02:00) #
  • +2
  •  (4)

Мы сделали это,спасибо тебе Саша,твой гол Зениту просто красота,Спартак Чемпион!
Регистрация: 24.12.2016
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