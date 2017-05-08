Александр Самедов: когда мы едины - мы непобедимы!!!

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился эмоциями от чемпионства красно-белых.



"СПАРТАК" — ЧЕМПИОН! Большое СПАСИБО за поддержку и веру родным, друзьям, болельщикам! ВСЕМ, кто верил и был рядом! Это всё ради вас!!! Спасибо команде, тренеру, руководству! Когда мы едины - мы непобедимы!!!" — написал Самедов в инстаграме.