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Владимир Пресняков-старший: в "Зените" работает худший тренер за последнее время

Заслуженный артист России и фанат "Спартака" Владимир Пресняков-старший заявил, что в "Зените" работает худший тренер за последнее время.

"Смотрел ли матч "Зенита", в котором они «подарили» чемпионство "Спартаку"? Да конечно, смотрел! Лишний раз убедился, что в "Зените" сейчас работает худший тренер за последнее время. Тот чех, Властимил Петржела, и то был поинтересней. А Мирча Луческу постоянно говорит про потерю очков по вине арбитров, про то, что состояние поля делает более слабую команду победителем над более сильной, то есть "Зенитом".Он доволен судьями только в таких матчах, как с "Уралом". И вот к чему такое поведение приводит", - цитирует Преснякова "Газета.ру".
Сегодня, 16:17
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№3 Написал: РостовПапа (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Ростов»
Нашли на кого спустить всех собак. На тренера уровня Эмери
Регистрация: 18.05.2016
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь и последний худший тренер!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дайте поработать цыганскому барону он еще не весь табор развалил!!!
Регистрация: 21.05.2011
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