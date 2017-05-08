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Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (1)
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15:00
От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (4)
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Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола (17)
Владимир Пресняков-старший: в "Зените" работает худший тренер за последнее время
Заслуженный артист России и фанат "Спартака" Владимир Пресняков-старший заявил, что в "Зените" работает худший тренер за последнее время.
"Смотрел ли матч "Зенита", в котором они «подарили» чемпионство "Спартаку"? Да конечно, смотрел! Лишний раз убедился, что в "Зените" сейчас работает худший тренер за последнее время. Тот чех, Властимил Петржела, и то был поинтересней. А Мирча Луческу постоянно говорит про потерю очков по вине арбитров, про то, что состояние поля делает более слабую команду победителем над более сильной, то есть "Зенитом".Он доволен судьями только в таких матчах, как с "Уралом". И вот к чему такое поведение приводит", - цитирует Преснякова "Газета.ру".
"Смотрел ли матч "Зенита", в котором они «подарили» чемпионство "Спартаку"? Да конечно, смотрел! Лишний раз убедился, что в "Зените" сейчас работает худший тренер за последнее время. Тот чех, Властимил Петржела, и то был поинтересней. А Мирча Луческу постоянно говорит про потерю очков по вине арбитров, про то, что состояние поля делает более слабую команду победителем над более сильной, то есть "Зенитом".Он доволен судьями только в таких матчах, как с "Уралом". И вот к чему такое поведение приводит", - цитирует Преснякова "Газета.ру".
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