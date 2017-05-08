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Виталий Шашков: все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью"
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков отметил важность победы над "Уралом" (3:1) в 27-м туре чемпионата России.
"Эта победа ребятам была нужна как воздух, чтобы раскрепоститься. Именно такая волевая победа была очень нужна нам всем. В последних матчах оказывались в нескольких шагах от успеха, но все заканчивалось вничью, и никак не могло прорвать. Все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью". Это финиш, и многие команды борются за выживание", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
"Эта победа ребятам была нужна как воздух, чтобы раскрепоститься. Именно такая волевая победа была очень нужна нам всем. В последних матчах оказывались в нескольких шагах от успеха, но все заканчивалось вничью, и никак не могло прорвать. Все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью". Это финиш, и многие команды борются за выживание", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
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