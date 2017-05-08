Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Шашков: все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков отметил важность победы над "Уралом" (3:1) в 27-м туре чемпионата России.

"Эта победа ребятам была нужна как воздух, чтобы раскрепоститься. Именно такая волевая победа была очень нужна нам всем. В последних матчах оказывались в нескольких шагах от успеха, но все заканчивалось вничью, и никак не могло прорвать. Все оставшиеся игры будут непростыми, даже с "Томью". Это финиш, и многие команды борются за выживание", - цитирует Шашкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шашков Крылья Советов Томь
Сегодня, 18:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.