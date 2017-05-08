Массимо Каррера: все мои мысли связаны именно со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о планах на будущее после оформления чемпионства.- Если меня не выгонят, я хотел бы задержаться (смеется). Знаете, в футболе все очень быстро проходит, все быстро меняется, так что все время надо быть готовым ко всему, быть в хорошей форме! Если серьезно, то на данный момент все мои мысли связаны именно со "Спартаком", так что не обращайте внимания на слухи. "Спартак" стал моей большой семьей, и мне хочется задержаться в Москве, которая мне очень нравится, чтобы и дальше работать в клубе, который имеет большой потенциал. Нам удалось в этом сезоне привлечь много болельщиков на стадион, а чтобы не потерять их и приобрести новых, нужно работать еще больше. Вот этим мы и займемся.