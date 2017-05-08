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Массимо Каррера: все мои мысли связаны именно со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о планах на будущее после оформления чемпионства.

- "Спартак" выиграл чемпионат России и напрямую вышел в основной турнир Лиги чемпионов. Тренировать команду в этом турнире будет Массимо Каррера?

- Если меня не выгонят, я хотел бы задержаться (смеется). Знаете, в футболе все очень быстро проходит, все быстро меняется, так что все время надо быть готовым ко всему, быть в хорошей форме! Если серьезно, то на данный момент все мои мысли связаны именно со "Спартаком", так что не обращайте внимания на слухи. "Спартак" стал моей большой семьей, и мне хочется задержаться в Москве, которая мне очень нравится, чтобы и дальше работать в клубе, который имеет большой потенциал. Нам удалось в этом сезоне привлечь много болельщиков на стадион, а чтобы не потерять их и приобрести новых, нужно работать еще больше. Вот этим мы и займемся.

"Р-Спорт"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 18:31
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6
(6)
№6 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Для ЛЧ в обязательном порядке: центральный цз уровня Видича, это не обсуждается, если Федун хочет видеть команду вышедшней из группы, оставить Промеса. Это минимум. Как максимум, края защиты и забивной нап, Луиш подыгрывющий, Адриано киллер, но нужен ещё один для игры на два фронта. А то и на три.
Регистрация: 27.04.2009
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мужики ,дайте насладиться дичью..

Цитата: Sidhe
При всем к нему уважении... А не уважать его может только червяк и червеобразные твари, которых Дуремар цыганский на болоте ловит.
Массимо, нужен тренер в атаку. И вообще - напы

Илья..С Победой ,Дружище!
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:11) #
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  •  (7)
online

При всем к нему уважении... А не уважать его может только червяк и червеобразные твари, которых Дуремар цыганский на болоте ловит.
Массимо, нужен тренер в атаку. И вообще - напы


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Федун, тряхни мошной.
Не будь жмотом. Помоги команде парой хороших трансферов angry
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавчик!!!!
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:57) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Даже не думай!
Регистрация: 14.12.2011
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