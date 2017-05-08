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Алексей Спиридонов: по подбору игроков "Спартак" был сильнее остальных
Лучшими московского "Спартака", ставшего чемпионом России в сезоне-2016/17, были его болельщики, заявил известный российский волейболист и поклонник "красно-белых" Алексей Спиридонов.
"Заслуга Карреры велика, но победа - это заслуга всей команды, всего клуба. По подбору игроков "Спартак" был сильнее остальных в этом году. Лучший игрок сезона? 12-й игрок. Это мы, болельщики. Как отпраздновал победу? Да ничего необычного. Пожарил свинины, выпил немного пива. Очень доволен победой "Спартака", как и вся Россия! Вы же читали соцсети, видели, что творилось вчера ночью", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".
"Заслуга Карреры велика, но победа - это заслуга всей команды, всего клуба. По подбору игроков "Спартак" был сильнее остальных в этом году. Лучший игрок сезона? 12-й игрок. Это мы, болельщики. Как отпраздновал победу? Да ничего необычного. Пожарил свинины, выпил немного пива. Очень доволен победой "Спартака", как и вся Россия! Вы же читали соцсети, видели, что творилось вчера ночью", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".
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