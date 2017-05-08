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Дмитрий Парфенов: в этом сезоне "Спартак" показывал чемпионскую игру
"Спартак" заслуженно стал победителем чемпионата России в сезоне-2016/17, команда показывала чемпионскую игрe, высказал главный тренер "Тосно", бывший футболист "Спартака" Дмитрий Парфенов.
"Наша команда "Тосно" решила задачу и вышла в РФПЛ, "Спартак" стал чемпионом - это такое двоякое чувство, надо только порадоваться за болельщиков, которые столько ждали и терпели, а также за руководство. Ребят пока лично не поздравлял, у них и без меня достаточно поздравлений, но на тренировке разговаривал с Владимиром Бесчастных (тренер "Тосно", бывший футболист "Спартака" - прим.), мы искренне порадовались за "Спартак", они молодцы и заслужили чемпионство.
Я рад за них, это для меня не чужая команда. Там оставлено много сил и здоровья. Легких чемпионств не бывает, такое же было и в 2001 году. В этом году команда однозначно показывала чемпионскую игру, если выиграла чемпионат", - цитирует Парфенова ТАСС.
"Наша команда "Тосно" решила задачу и вышла в РФПЛ, "Спартак" стал чемпионом - это такое двоякое чувство, надо только порадоваться за болельщиков, которые столько ждали и терпели, а также за руководство. Ребят пока лично не поздравлял, у них и без меня достаточно поздравлений, но на тренировке разговаривал с Владимиром Бесчастных (тренер "Тосно", бывший футболист "Спартака" - прим.), мы искренне порадовались за "Спартак", они молодцы и заслужили чемпионство.
Я рад за них, это для меня не чужая команда. Там оставлено много сил и здоровья. Легких чемпионств не бывает, такое же было и в 2001 году. В этом году команда однозначно показывала чемпионскую игру, если выиграла чемпионат", - цитирует Парфенова ТАСС.
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