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Александр Самедов: чемпионство? Самый эпичный момент в моей карьере

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, где находился в тот момент, когда узнал о чемпионстве своей команды.

"Во время матча "Зенит" — "Терек" я был дома. Самой игры не видел — смотрел кино с ребёнком. За встречей следил через Интернет. Посмотрел только концовку, когда узнал, что счёт стал 1:0 в пользу "Терека". Насколько для меня важно, что я стал чемпионом именно в составе "Спартака"? Очень важно. Сложно передать это словами. Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере", — приводит слова Самедова "Газета.Ru".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 22:09
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№1 Написал: скальп (Сегодня, 22:17) #
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это не с девками барахтаться в середине таблицы,молодец Саша что вернулся домой и помог завоевать золото!
Регистрация: 24.12.2016
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