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Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе.

"Таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины", – цитирует Луческу "Спорт-Экспресс".

Cтадион на Крестовском острове грядущим летом будет принимать матчи Кубка конфедераций, а летом 2018 года матчи чемпионата мира.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 20:05
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№47 Написал: Митряс (Сегодня, 21:33) #
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online

Опять одни свинорылые говноеды в коментах
Регистрация: 19.03.2017
№46 Написал: Kostik (Сегодня, 21:30) #
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online

Ну надо же было хоть что-то положить, чтобы показать, что достроено..это рф
Регистрация: 20.03.2008
№45 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это он так ностальгирует по украине?
Так пистуй если там так хорошо..


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№44 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:11) #
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online

я же говорил, что реально его достроят к концу 2018 года
Регистрация: 20.04.2016
№43 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 21:10) #
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  •  (2)

Стадион убог. Луческу здесь не причем. Команда убога, а кого напокупали? Вместе с Луческу Дюкова и Митрофанова на выход. Ни один из новичков не усилил. Кокорин и Дзюба нули. Шатов мальчик из мини футбола. Данни обломанный. Гарсия без гАРАЯ В РАСТЕРЯННОСТи. Нету как не было так и нету. Что хотеть от такой команды
Регистрация: 23.09.2008
№42 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Кир Мяс
что вы пристали, бюджет маленький был

А, вот, о БЮДЖЕТЕ он почему-то ничего не сказал...
Постеснялся, наверное... smile
Регистрация: 6.08.2008
№41 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (3)
online

что вы пристали, бюджет маленький был
Регистрация: 20.04.2016
№40 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (2)
online

У меня как-то сегодня, после завоевания "золота", наступило опустошение.
Радость и - опустошение...
Чтобы и "ОДНА СЕМЬЯ", и ИГРА, и ЧЕМПИОНЫ...
Слишком долго ждал... worried

А ТУТ- ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА АРЕНЕ ЗНАМЕНИТЫЙ ЦЫГАН!!!
ТРАГИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ!!!
Я аж взбодрился и нормально так стал себя чувствовать! laughing joy joy

Цитата: maradona72
Квартиру тебе ремонтировали?

Не, мне не ремонтировали: я местных строителей нанимал.
А хорошим знакомым - да, ремонтировали. blush
Регистрация: 6.08.2008
№39 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (1)
online

Нет потому что туда столько бабок не в бухали! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№38 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:52) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: maradona72
Молдоване такое сооружение вряд ли смогли бы постоить. а вот турки да.

А я, например, о молдаванах, как строителях, очень хорошего мнения: им только проект дай (деньги, разумеется, тоже blush ) они тебе что хош построят! smile

Раньше надо было думать, а то вон, Тушинский чпок, таджикам отдали, так что теперь чо ку нам??


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№37 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Надо Краснодару отдать, нечего мир смешить. Что-то мне подсказывает, что этот стадион не допустят к ЧМ, что то там не так, проклятый он.

без души,вкладывая только бабло(не свое,причем),нормального ничего и не может быть.что со стадионом,что с клубом.
без обид,но семья и дом не строятся так ,как у вас.можешь ерничать,взбрыкивать,но сам это понимаешь. worried


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№36 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:51) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: syamtomov
А я, например, о молдаванах, как строителях, очень хорошего мнения: им только проект дай (деньги, разумеется, тоже ) они тебе что хош построят!


Квартиру тебе ремонтировали?

В СССР , все серьезные объекты в Молдавии, строили исключительно конторы из России.
Молдоване попытались одну свечку на этажей 25 кажись поставить в 10 км от Кишинева после развала СССР. Монолит залили, и он как башня в Пизе наклонилась. Кажись, до сих пор так и стоит так.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№35 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Сережа, мозг не епи. Разные у нас были, но такого как ваш Нытеску даже и близко не было.

Ну я же не оправдываю, говорю что пипец Полный.
Скотина, так развалить, и еще так опозорить лучшую команду страны. Одним словом -румын.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№34 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: syamtomov
Но ТАКОГО КЛОУНА в нашем чемпионате ЕЩЁ НЕ БЫЛО!!!

Аленичев, Гунько, счетовод-любитель Карпин, считавший в перерыве сколько раз судья свистнул в ту и другую сторону. Спартак это вообще клондайк цирковых персонажей. Карпину как-то посоветовали на выезд со своим полем приезжать.
А Луческу да, это уже перебор, пи-ец, который не лечится.

так вас еще не опускали. ниже духовных скреп
Регистрация: 2.08.2010
№33 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Marlboro
48 млрд. руб.Ты слышишь Карл?, 48 млрд. руб.

Отдали бы туркам, за 500 миллионов построили бы 100%

В легкую и еще на новый отель в Кемере хватило бы.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№32 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: maradona72
Молдоване такое сооружение вряд ли смогли бы постоить. а вот турки да.

А я, например, о молдаванах, как строителях, очень хорошего мнения: им только проект дай (деньги, разумеется, тоже blush ) они тебе что хош построят! smile
Регистрация: 6.08.2008
№31 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax101
Луческу конечно ***,
но на таком поле матчи ККФ проводить нельзя

Надо Краснодару отдать, нечего мир смешить. Что-то мне подсказывает, что этот стадион не допустят к ЧМ, что то там не так, проклятый он.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№30 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: пушкин
Аленичев, Гунько, счетовод-любитель Карпин, считавший в перерыве сколько раз судья свистнул в ту и другую сторону. Спартак это вообще клондайк цирковых персо

Сережа, мозг не епи. Разные у нас были, но такого как ваш Нытеску даже и близко не было.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№29 Написал: нетрал (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (0)

народ харе везтись на его уйню....лучше бы они сказал так ...я старый козел ни хрена не соображаю ,но по инерции ,как бы тренерую футбол!..
Регистрация: 26.04.2017
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: syamtomov
Молдаване!

Молдоване такое сооружение вряд ли смогли бы построить. а вот турки да.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№27 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Marlboro
48 млрд. руб.Ты слышишь Карл?, 48 млрд. руб.

Отдали бы туркам, за 500 миллионов построили бы 100%

Ну к примеру бюджет Новосибирска - 36 млрд.руб на ближайший год ,ну так к примеру.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№26 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Но ТАКОГО КЛОУНА в нашем чемпионате ЕЩЁ НЕ БЫЛО!!!

Аленичев, Гунько, счетовод-любитель Карпин, считавший в перерыве сколько раз судья свистнул в ту и другую сторону. Спартак это вообще клондайк цирковых персонажей. Карпину как-то посоветовали на выезд со своим полем приезжать.
А Луческу да, это уже перебор, пи-ец, который не лечится.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012
№25 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: maradona72
Цитата: Marlboro
48 млрд. руб.Ты слышишь Карл?, 48 млрд. руб.

Отдали бы туркам, за 500 миллионов построили бы 100%

Молдаване! smile stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.08.2008
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:41) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Marlboro
48 млрд. руб.Ты слышишь Карл?, 48 млрд. руб.

Отдали бы туркам, за 500 миллионов построили бы 100%


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№23 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: maradona72
Цитата: syamtomov
"Виновато поле и "Спартак", который успешно работал с судьями".

Ты забыл еще про сглаз..

Точно... Забыл... worried
Регистрация: 6.08.2008
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: syamtomov
"Виновато поле и "Спартак", который успешно работал с судьями".

Ты забыл еще про сглаз..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
48 млрд. руб.Ты слышишь Карл?, 48 млрд. руб.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№20 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (3)
online

Как сказал Штирлиц: "Запоминается только последняя фраза".
Последнее, что сказал Цыган, НАВСЕГДА покидая "Зенит": "Виновато поле и "Спартак", который успешно работал с судьями".

Ну, что ж...
Так тому и быть! laughing laughing laughing

P.S. Разные клоуны в разное время были в нашем чемпионате: Валерий Овчинников, тренировавший Локомотив (Нижний Новгород), Игорь Гамула...
Но ТАКОГО КЛОУНА в нашем чемпионате ЕЩЁ НЕ БЫЛО!!! laughing joy joy
Регистрация: 6.08.2008
№19 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (2)

Спартак стал сильнее, зенит и ЦСКА слабее... Тренд продолжится и в след.году
Регистрация: 22.11.2014
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, действительно, если б не поле, Зеня точно чемпионом стал.....))))))
Регистрация: 3.12.2016
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