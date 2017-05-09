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Два клуба из структуры "Анжи" будут заявлены в ПФЛ
"Анжи-2" и "Анжи-Юниор", входящие в структуру "Анжи", будут заявлены для участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2017/18, сообщил исполнительный директор клуба Эльдар Исаев.
"У нас будут две команды во второй лиге. В зоне "Юг" будет участвовать "Анжи-2", с которым у основного клуба будет сквозная заявка, а в зоне "Урал-Приволжье" - "Анжи-Юниор".
Идея создания "Анжи-Юниор" зародилась у меня, президент клуба (Осман Кадиев. - Прим.) ее поддержал и загорелся, посетил Зеленодольск, встречался с руководством школы и смотрел базу в начале марта. Мэр Зеленодольска также поддержал это сотрудничество, поэтому было решено, что два субъекта делают один клуб. С них берется инфраструктура, а с нас - финансирование", - цитирует Исаева ТАСС.
"У нас будут две команды во второй лиге. В зоне "Юг" будет участвовать "Анжи-2", с которым у основного клуба будет сквозная заявка, а в зоне "Урал-Приволжье" - "Анжи-Юниор".
Идея создания "Анжи-Юниор" зародилась у меня, президент клуба (Осман Кадиев. - Прим.) ее поддержал и загорелся, посетил Зеленодольск, встречался с руководством школы и смотрел базу в начале марта. Мэр Зеленодольска также поддержал это сотрудничество, поэтому было решено, что два субъекта делают один клуб. С них берется инфраструктура, а с нас - финансирование", - цитирует Исаева ТАСС.
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