Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:44
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Василий Уткин: не сказать, что "Спартак" обошел сильных соперников, чемпионат получился невыдающийся (20)
Александр Бубнов: по российским меркам Каррера – топовый тренер
Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопросы о чемпионстве "Спартака".
"Я говорил, что при том уровне организации и менеджменте "Спартак" не станет чемпионом. Сейчас же произошли позитивные изменения и серьезная реорганизация. Могу признать, что чемпионства "Спартака" – это в том числе заслуга Федуна. Могу поздравить его с этим. Хотя перед сезоном он говорил, что команда не готова к победе в чемпионате. Проблемы "Спартака" были напрямую связаны с Федуном – он участвовал во многих процессах и соответственно на нем лежала и ответственность. То же самое и сейчас – его заслуга в успехе "Спартака" высока.
В первую очередь "Спартаку" нужно сохранить своих лидеров. Тот же Таски собирался уйти, да и Промесом интересуются в Европе. Усиление нужно в первую очередь обороне: в центре и на фланге. Центральный защитник по уровню должен быть приблизительно как Гарай. Из российских игроков на фланг обороны подошел бы Смольников и Марио Фернандес. Других российских футболистов я не могу назвать, хотя понятно, что ни Игорь, ни Марио не перейдут в "Спартак". Плюс нужен качественный плеймейкер. С точки зрения перспективы подошел бы Миранчук, но я склонен считать, что "Спартаку" сейчас нужны готовые, опытные игроки. А их можно найти только в Европе.
Конечно, "Спартак" стал сильнее. Все эти разговоры о слабости конкурентов смешны. Так же можно сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" был слаб. Да, у "Зенита" и ЦСКА есть проблемы, которые повлияли на их выступление, но ими нужно было еще воспользоваться. "Спартак" ведь поменял тренера после первого тура – клуб находился в тяжелом положении. Карреру просили побыть тренером пару матчей, пока шли переговоры с Бердыеввым. А пришел Массимо и стал чемпионом в первом же сезоне да еще досрочно. Он воспитывал и прививал "Спартаку" ментальность победителя. По российским меркам Каррера – топовый тренер", - цитирует Бубнова Sportbox.ru
"Я говорил, что при том уровне организации и менеджменте "Спартак" не станет чемпионом. Сейчас же произошли позитивные изменения и серьезная реорганизация. Могу признать, что чемпионства "Спартака" – это в том числе заслуга Федуна. Могу поздравить его с этим. Хотя перед сезоном он говорил, что команда не готова к победе в чемпионате. Проблемы "Спартака" были напрямую связаны с Федуном – он участвовал во многих процессах и соответственно на нем лежала и ответственность. То же самое и сейчас – его заслуга в успехе "Спартака" высока.
В первую очередь "Спартаку" нужно сохранить своих лидеров. Тот же Таски собирался уйти, да и Промесом интересуются в Европе. Усиление нужно в первую очередь обороне: в центре и на фланге. Центральный защитник по уровню должен быть приблизительно как Гарай. Из российских игроков на фланг обороны подошел бы Смольников и Марио Фернандес. Других российских футболистов я не могу назвать, хотя понятно, что ни Игорь, ни Марио не перейдут в "Спартак". Плюс нужен качественный плеймейкер. С точки зрения перспективы подошел бы Миранчук, но я склонен считать, что "Спартаку" сейчас нужны готовые, опытные игроки. А их можно найти только в Европе.
Конечно, "Спартак" стал сильнее. Все эти разговоры о слабости конкурентов смешны. Так же можно сказать, что ЦСКА и "Зенит" становились чемпионами потому, что "Спартак" был слаб. Да, у "Зенита" и ЦСКА есть проблемы, которые повлияли на их выступление, но ими нужно было еще воспользоваться. "Спартак" ведь поменял тренера после первого тура – клуб находился в тяжелом положении. Карреру просили побыть тренером пару матчей, пока шли переговоры с Бердыеввым. А пришел Массимо и стал чемпионом в первом же сезоне да еще досрочно. Он воспитывал и прививал "Спартаку" ментальность победителя. По российским меркам Каррера – топовый тренер", - цитирует Бубнова Sportbox.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.