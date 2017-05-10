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Василий Уткин: меня очень радует прогресс Зобнина

Футбольный комментатор Василий Уткин отметил прогресс в игре полузащитника "Спартака" Романа Зобнина и хавбека ЦСКА Алекандра Головина.

"Меня очень радует прогресс Зобнина. Мы ведь наблюдаем серьезный кадровый кризис в российском футболе. И мне нравится прогресс таких ребят, как Зобнин и Головин, они в первую очередь работяги. И мне очень нравится, что они пашут. Если у нас еще наберется четыре таких человека в полузащиту, то уже будет неплохо. Я рад их прогрессу, может, к ним и Могилевец подтянется", - приводит слова Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Зобнин Головин
Сегодня, 21:27
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