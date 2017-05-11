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Леонид Федун назвал день чемпионства "Спартака" самым долгожданным в жизни
Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал день, когда команда досрочно стала чемпионом России, самым долгожданным в жизни.
"Самый счастливый день в жизни - когда рождались мои дети, а этот - один из самых счастливых. По крайней мере, самый долгожданный и выстраданный.
К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.
Когда лезешь, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что все. Но смотришь, а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди", - цитирует Федуна ТАСС.
Федун отметил, что не намерен расставаться со "Спартаком". "Если я раньше не успокоился, то сейчас тем более не успокоюсь", - сказал Федун.
"Самый счастливый день в жизни - когда рождались мои дети, а этот - один из самых счастливых. По крайней мере, самый долгожданный и выстраданный.
К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.
Когда лезешь, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что все. Но смотришь, а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди", - цитирует Федуна ТАСС.
Федун отметил, что не намерен расставаться со "Спартаком". "Если я раньше не успокоился, то сейчас тем более не успокоюсь", - сказал Федун.
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