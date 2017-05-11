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Леонид Федун назвал день чемпионства "Спартака" самым долгожданным в жизни

Владелец "Спартака" Леонид Федун назвал день, когда команда досрочно стала чемпионом России, самым долгожданным в жизни.

"Самый счастливый день в жизни - когда рождались мои дети, а этот - один из самых счастливых. По крайней мере, самый долгожданный и выстраданный.

К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.

Когда лезешь, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что все. Но смотришь, а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди", - цитирует Федуна ТАСС.

Федун отметил, что не намерен расставаться со "Спартаком". "Если я раньше не успокоился, то сейчас тем более не успокоюсь", - сказал Федун.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 21:38
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12
(2)
№12 Написал: ffora russia (Сегодня, 23:51) #
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  •  (0)
online

Кристоф,
ты готов его праздновать,?
Регистрация: 24.05.2016
№11 Написал: Кристоф (Сегодня, 23:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ffora
7 мая необходимо назначить официальным Днем Свиньи

Это твой день рождения?
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: zen-it
Вернулись ли!?

Позволю себе вас поправить: свинячий мозг не допускает другой мысли, кроме как, вернуться навсегда. Этот уникальный мозг не обладает многогранностью мышления, и знанием элементарных человеческих понятий, таких, как судьба, бытие, общество. Они живут в своём придуманном мирке, остальное для них не существует.

Мозг не жмет? smile
Регистрация: 13.08.2009
№9 Написал: ffora russia (Сегодня, 22:47) #
  • -2
  •  (6)
online

7 мая необходимо назначить официальным Днем Свиньи
Регистрация: 24.05.2016
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 22:20) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Не спартак стал сильнее....просто кони и мы в этом сезоне сдали и продали лидеров, плюс играли и в ЧР и в Европе. А вы сразу от туда слились. Во, как вас сразу накрыло, ну-ну!

можешь хоть табличку над кроватью прибить и повторять эту мантру,оправдывая лузерство зенита,запомни как раньше вам уже не факт что кто разрешит в таких масштабах швырять народные деньги,а если не попадете в ЛЧ,вообще могут пайку урезать жестко,когда у Спартака каждый год менялись тренеры и были внутренние конфликты,этого никто не помнит,поэтому проблемы индейцев,шерифа не щекочут,хотя и в этом году вы немало покупок сделали:Мак,Эрнани,Лунев,Цала
гов,Жу
лиано,Иванович,Молло,Моурисио
,Новос
ельцев и все мало вашей газовой трубе,а то что цыган не сумел из них сделать команду и поставить игру,так с него и спрашивайте,а не ищите оправдания своей никчемности
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:13) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
Вернулись ли!?

Позволю себе вас поправить: свинячий мозг не допускает другой мысли, кроме как, вернуться навсегда. Этот уникальный мозг не обладает многогранностью мышления, и знанием элементарных человеческих понятий, таких, как судьба, бытие, общество. Они живут в своём придуманном мирке, остальное для них не существует.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Не спартак стал сильнее....просто кони и мы в этом сезоне сдали и продали лидеров, плюс играли и в ЧР и в Европе. А вы сразу от туда слились. Во, как вас сразу накрыло, ну-ну!


В переводе с голубопульной мовы :

Это не Зенецицькие обосралось, а гадкий Спартак вероломно насрал романтичным девушкам в штаны, и исчо глумился при этом.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: zen-it
Будь Зенит тех времен где был Боаш, Халк и Ко,


Наконец-то, ты произнёс ключевые слова. Вам теперь их часто и долго повторять.

Заметь,я не отсылаю тебя к Спартаку,когда он в пятёрку лучших в Европе входил. Он у нас и сегодня неплохо смотрится!

Приятных воспоминаний!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
ЛАФ-ты добейся чемпионства в ЕК,как ЦСКА и Зенит,вот тогда будет тебе счастье долгожданное!!!
Регистрация: 9.09.2013
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
Цитата: Blessing
Лукавит Арнольдыч


Неужто из комы вышел? А я, было, подумал,не выживешь. Ты так близко к сердцу-то не принимай. Вырабатывай привычку - мы надолго вернулись.

Вернулись ли!? Будь Зенит тех времен где был Боаш, Халк и Ко, и то время коней при Лёне, то вы заняли бы 3-4 место. А если бы времен еще при Спаллетти, то вынесли бы Вас в одну колитку! Как делали ранее в Питере 5-0!!!
Не спартак стал сильнее....просто кони и мы в этом сезоне сдали и продали лидеров, плюс играли и в ЧР и в Европе. А вы сразу от туда слились. Во, как вас сразу накрыло, ну-ну!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: Blessing
Лукавит Арнольдыч


Неужто из комы вышел? А я, было, подумал,не выживешь. Ты так близко к сердцу-то не принимай. Вырабатывай привычку - мы надолго вернулись.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:48) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Лукавит Арнольдыч, многие годы сами спартачи говорили, что ему нужна тушинская земля, а не команда....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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