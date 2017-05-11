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В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева
В "Спартаке" обсудят возможность наградить бывшего тренера команды Дмитрия Аленичева медалью чемпиона России, сообщил руководитель пресс-службы клуба Леонид Трахтенберг.
По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. При этом клубу не запрещается за свой счет выпустить дополнительные медали. Применительно к Аленичеву, отправленному в отставку в начале сезона, решение будет принято не раньше окончания чемпионата.
"У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство", - цитирует Трахтенберга "Говорит Москва".
По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. При этом клубу не запрещается за свой счет выпустить дополнительные медали. Применительно к Аленичеву, отправленному в отставку в начале сезона, решение будет принято не раньше окончания чемпионата.
"У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство", - цитирует Трахтенберга "Говорит Москва".
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