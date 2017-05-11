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В "Спартаке" обсудят вопрос награждения Дмитрия Аленичева

В "Спартаке" обсудят возможность наградить бывшего тренера команды Дмитрия Аленичева медалью чемпиона России, сообщил руководитель пресс-службы клуба Леонид Трахтенберг.

По регламенту команда-чемпион и команды-призеры получают комплекты из 40 медалей. При этом клубу не запрещается за свой счет выпустить дополнительные медали. Применительно к Аленичеву, отправленному в отставку в начале сезона, решение будет принято не раньше окончания чемпионата.

"У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство", - цитирует Трахтенберга "Говорит Москва".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 22:26
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26
(3)
№26 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наградить гражданина Аленичева специальной именной медалью с надписью "Спасибо что ушел"


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№25 Написал: Maks Москва (Сегодня, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
Футболистом был отличным, но как человек имхо он гнилой. Как и Титов кстати

а ты случайно не поп? может они на исповедальню к тебе приходили и ты все о них знаешь?


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№24 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Maks
Цитата: tar-tas
Чего обсуждать? Спросить у него самого: заслужил, или нет?

думаешь скажет - да, жду медаль, на меня закажите, заслужил я...?))) да не, не такой он парень)

Футболистом был отличным, но как человек имхо он гнилой. Как и Титов кстати. Я думаю вы мясные и сами это понимаете.
Регистрация: 18.03.2017
№23 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Непонятно, зачем этот вопрос в публичную плоскость выносить. Считаете, что есть весомый вклад - награждайте. Считаете, что нет - не награждайте. А так, теперь, если не наградите, то , считай, публично говорите фэ Аленичеву
Регистрация: 19.03.2017
№22 Написал: Maks Москва (Сегодня, 23:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Чего обсуждать? Спросить у него самого: заслужил, или нет?

думаешь скажет - да, жду медаль, на меня закажите, заслужил я...?))) да не, не такой он парень)


--------------------
Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006
№21 Написал: Hitman (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALI BABA
Спасибо! Куда без юмора,в наше-то время?

согласен,без него никуда!
Цитата: ALI BABA
А Вы цените своих,не давайте в обиду

разумеется!
Регистрация: 20.04.2017
№20 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 23:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: ryzpm999
Я , думаю, за ОСОБУЮ пропаганду красно-белого футбола и тебе можно медальку выдать)

Давай. Только, пжалуйста, из 575 пробы,а не ту позолоченную херню, что обычно вручают blush

Думаю, уважаемый, что за ОСОБЫЙ твой вклад, лучше обратиться в ФК Зенит, правда речи о 575 не идет? Боюсь, Федун твои труды не оценит)))
Регистрация: 29.08.2010
№19 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 23:18) #
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Чего обсуждать? Спросить у него самого: заслужил, или нет? Как скажет, так и сделать.

Похлеще полиграфа будет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№18 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ryzpm999
Я , думаю, за ОСОБУЮ пропаганду красно-белого футбола и тебе можно медальку выдать)

Давай. Только, пжалуйста, из 575 пробы,а не ту позолоченную херню, что обычно вручают blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 23:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tar-tas
А Аленичев поздравил Спартак, или не сподобился? Я что-то не слышал.

А никто не слышал. И публичных извинений перед Старковым кстати тоже
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 23:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Дайте Червиченко золотую медаль. И для мальчиков, подававших мячи, не забудьте заказать.

Я , думаю, за ОСОБУЮ пропаганду красно-белого футбола и тебе можно медальку выдать)))
Регистрация: 29.08.2010
№15 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (5)

А Аленичев поздравил Спартак, или не сподобился? Я что-то не слышал.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:07) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дайте Червиченко золотую медаль. И для мальчиков, подававших мячи, не забудьте заказать.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Hitman
Цитата: ALI BABA
Цитата: Hitman

а форварда АЕКа Тричковски не нужно наградить исходя из твоей логики?

Конечно! Он ,когда поздравил Спартак с чемпионством,по моему и сам намекнул на это)))

а ты парень с юмором,молодец))

Спасибо! Куда без юмора,в наше-то время?
А Вы цените своих,не давайте в обиду
Регистрация: 9.09.2013
№12 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А Артему Д. из Питера там медалька случайно не положена? smile Если Аленичев мужик, то сам должен отказаться
Регистрация: 18.03.2017
№11 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 22:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: владимирович_3
олень он и есть олень тупой иди ты на<!--filter:<!--filter
:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->-->вырезано<!--/fi
lter-
-> еблан какой иди ты на<!--filter:<!--filter
:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->-->вырезано<!--/fi
lter-
-> олень

Слышь,ты тупой олень!Он Аленичев! одна из легенд Спартака,самый титулованный игрок России,забивавший в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы,и весь мир знает,что Аленичев из Спартака!И вряд ли кому из российских игроков в ближайшее будущее это светит!Ты еще не родился,когда он вел Спартак к победам.Ты еще Титова,который с ним в связке работал также обосри.Да ,не получилось в тренерах,но ведь именно он собрал команду,призвал Карреру и создал основной костяк команды Чемпиона!
Да что тебе -тупому оленю объяснять?У тебя же кроме "вырезано" ничего в словарном запасе нет .Никаких доводов или объективных оценок!Хотя ,думаю ,даже эти слова для тебя -нонсенс!Даже стыдно,что болеешь за Спартак.
Регистрация: 3.09.2016
№10 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а дзюба вообще бревно ебанное

чмо дзюба чмо педараз
Регистрация: 22.04.2017
№9 Написал: Hitman (Сегодня, 22:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALI BABA
Цитата: Hitman

а форварда АЕКа Тричковски не нужно наградить исходя из твоей логики?

Конечно! Он ,когда поздравил Спартак с чемпионством,по моему и сам намекнул на это)))

а ты парень с юмором,молодец))
Регистрация: 20.04.2017
№8 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Hitman

а форварда АЕКа Тричковски не нужно наградить исходя из твоей логики?

Конечно! Он ,когда поздравил Спартак с чемпионством,по моему и сам намекнул на это)))
Регистрация: 9.09.2013
№7 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ALI BABA,
массимо каррере

олень пень
Регистрация: 22.04.2017
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 22:41) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ALI BABA
Если бы он не "слил" ЕК, и не было бы дальнейшего увольнения,не выдать вам тогда чемпионства! Так,что он не "олень",а Дмитрий Анатольевич Аленичев,благодаря кому вы стали чемпионами!

а форварда АЕКа Тричковски не нужно наградить исходя из твоей логики?
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:40) #
  • +4
  •  (6)
online

Не понятно... тогда нужно награждать всех тренеров кто был после последней победы в чемпионате ..... И ВАЛЕРУ НЕ ЗАБУДЬТЕ....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:39) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: владимирович_3
владимирович_3

Если бы он не "слил" ЕК, и не было бы дальнейшего увольнения,не выдать вам тогда чемпионства! Так,что он не "олень",а Дмитрий Анатольевич Аленичев,благодаря кому вы стали чемпионами!
Регистрация: 9.09.2013
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:38) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Вопрос серьёзный для самого Аленичева.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 22:36) #
  • -5
  •  (13)

О как забурели то. Такой облом будет по осени
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: владимирович_3 (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
олень он и есть олень тупой иди ты навырезано-->вырезано еблан какой иди ты навырезано-->вырезано олень
Регистрация: 22.04.2017
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