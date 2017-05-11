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Алексей Смертин выдвинут в исполком Российского футбольного союза
10 мая 2017 года Избирком РФС в соответствии с подпунктом "и" пункта 5.1 статьи 19 Устава РФС (в новой редакции) зарегистрировал выдвинутого Президентом РФС Смертина Алексея Геннадьевича кандидатом в Исполком РФС для голосования на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года, сообщает официальный сайт организации.
В Избирком РФС поступило предложение от Президента РФС Мутко Виталия Леонтьевича о том, что в случае утверждения изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года, предусматривающих увеличение числа мест в Исполкоме РФС, необходимо предусмотреть регистрацию следующих кандидатов в члены Исполкома РФС:
1) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Комитета РФС по маркетингу;
2) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Судейского комитета РФС;
3) Сорокин Алексей Леонидович (выдвигается в качестве лица, осуществляющего на регулярной основе взаимодействия с ФИФА и (или) УЕФА, в том числе по вопросам организации/проведения на территории Российской Федерации международных футбольных матчей).
Данное предложение Избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года.
В Избирком РФС поступило предложение от Президента РФС Мутко Виталия Леонтьевича о том, что в случае утверждения изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года, предусматривающих увеличение числа мест в Исполкоме РФС, необходимо предусмотреть регистрацию следующих кандидатов в члены Исполкома РФС:
1) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Комитета РФС по маркетингу;
2) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Судейского комитета РФС;
3) Сорокин Алексей Леонидович (выдвигается в качестве лица, осуществляющего на регулярной основе взаимодействия с ФИФА и (или) УЕФА, в том числе по вопросам организации/проведения на территории Российской Федерации международных футбольных матчей).
Данное предложение Избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года.
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