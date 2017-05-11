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Алексей Смертин выдвинут в исполком Российского футбольного союза

10 мая 2017 года Избирком РФС в соответствии с подпунктом "и" пункта 5.1 статьи 19 Устава РФС (в новой редакции) зарегистрировал выдвинутого Президентом РФС Смертина Алексея Геннадьевича кандидатом в Исполком РФС для голосования на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

В Избирком РФС поступило предложение от Президента РФС Мутко Виталия Леонтьевича о том, что в случае утверждения изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года, предусматривающих увеличение числа мест в Исполкоме РФС, необходимо предусмотреть регистрацию следующих кандидатов в члены Исполкома РФС:

1) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Комитета РФС по маркетингу;

2) лицо, занимающее на дату проведения довыборов в Исполком должность Председателя Судейского комитета РФС;

3) Сорокин Алексей Леонидович (выдвигается в качестве лица, осуществляющего на регулярной основе взаимодействия с ФИФА и (или) УЕФА, в том числе по вопросам организации/проведения на территории Российской Федерации международных футбольных матчей).

Данное предложение Избирком РФС готов незамедлительно рассмотреть в случае утверждения соответствующих изменений в Устав РФС на Внеочередной Конференции РФС 16 июня 2017 года.
Теги: Смертин
Сегодня, 23:33
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№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
те кто дружит с властью имущей, всегда их и выдвигают

Интересно почему тебя это удивляет. Ты же не стал бы давать портфели своим врагам...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:42) #
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online

Грибоедов...СЛУЖИТЬ БЫ РАД ...ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ ТОШНО...те кто дружит с властью имущей, всегда их и выдвигают...и ночная лига в хоккее и в футболе и теннисе и в горных лыжах ...Смешно до боли...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: grisha (Сегодня, 23:39) #
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Какая мерзость, тьфу
Регистрация: 19.04.2017
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