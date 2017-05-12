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Марко Трабукки: Каррера может уйти из "Спартака"? Это полный бред

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

– Это полный бред.

– Как прокомментируете сообщение о том, что экс-защитник “Спартака" Игор Митрески станет сотрудничать со "Спартаком"?

– Со "Спартаком" точно нет, он просто мой старый друг. Я обращаюсь к нему, когда нужны советы по футболистам из бывшей Югославии. С женой он приедет отдыхать в Москву.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трабукки Каррера Спартак
Сегодня, 16:19
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№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
КАРРЕРА МОЖЕТ УЙТИ ИЗ "СПАРТАКА"?
Каррера может уйти только в сборную Италии,но приглашения оттуда насколько известно,не поступало.Тем более у него еще год контракта со "Спартаком"
Регистрация: 8.05.2017
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