Марко Трабукки: Каррера может уйти из "Спартака"? Это полный бред

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал слухи о возможном уходе Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".– Это полный бред.– Со "Спартаком" точно нет, он просто мой старый друг. Я обращаюсь к нему, когда нужны советы по футболистам из бывшей Югославии. С женой он приедет отдыхать в Москву.