Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Тосно" планирует заявить стадион пермского "Амкара", как второй резервный

"Тосно" хочет заявить домашний стадион пермского "Амкара" "Звезда" в качестве второй резервной арены, чтобы пройти лицензирование, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В пятницу завершился процесс лицензирования клубов Российской футбольной премьер-лиги. По его итогам "Тосно" не получил лицензию, потому что не имел договора с резервным стадионом. Ранее сообщалось, что "Тосно" хочет заявить в качестве резервной арены стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге.

"Лицензирование в процессе, просто у нас нет договора со стадионом, он будет в понедельник. Нужен формальный договор. С "Петровским" он будет после Кубка конфедераций. Может быть, сейчас договоримся с "Амкаром" и заявим вторым резервным стадионом "Звезду", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно Амкар
Сегодня, 17:22
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 17:40) #
  • -1
  •  (1)

не понятно....была цель выти в премьеру...а о стадике не позаботились...как то странно все это..
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше бы с Ареной Химки договорились, скоро динамики свалят.
Регистрация: 29.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.