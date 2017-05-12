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Игор Митрески: буду рад, если окажусь в "Спартаке"
Бывший защитник "Спартака" Игор Митрески подтвердил, что не на данный момент не собирается возвращаться в Москву.
Сообщалось, что Митрески может вернуться в "Спартак" в качестве тренера-селекционера.
"Поздравляю "Спартак" с завоеванием чемпионского звания. 16 лет все ждали этого момента. Мне, как спартаковцу, эта победа очень приятна. Хочется посмотреть на арену красно-белых и по возможности посетить базу в Тарасовке. Пока меня не будет в "Спартаке". А дальше все возможно. Посмотрим, как все сложится. Буду рад, если окажусь в "Спартаке". Если нет, то ничего страшного. Это футбольная жизнь", - цитирует Митрески "Спорт-Экспресс".
Сообщалось, что Митрески может вернуться в "Спартак" в качестве тренера-селекционера.
"Поздравляю "Спартак" с завоеванием чемпионского звания. 16 лет все ждали этого момента. Мне, как спартаковцу, эта победа очень приятна. Хочется посмотреть на арену красно-белых и по возможности посетить базу в Тарасовке. Пока меня не будет в "Спартаке". А дальше все возможно. Посмотрим, как все сложится. Буду рад, если окажусь в "Спартаке". Если нет, то ничего страшного. Это футбольная жизнь", - цитирует Митрески "Спорт-Экспресс".
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