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Сергей Карякин: отмечать чемпионство "Спартака" буду после матча с "Тереком"

Российский гроссмейстер, болельщик "Спартака" Сергей Карякин рассказал, что отметит победу красно-белых в чемпионате России 17 мая после домашнего матча москвичей с "Тереком" в 29-м туре.

"Отмечать чемпионство буду после матча с «Тереком», на котором планируется церемония вручения кубка и медалей. Я уже приглашён на игру. Не могу пропустить такое событие, даже несмотря на то, что в этот день будет годовщина моей свадьбы. Сначала схожу на матч, а потом поеду отмечать: у нас будет двойной праздник. На размах празднования посмотрим уже по ходу, но обязательно выпьем шампанское в ресторане", - цитирует Карякин "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак
Сегодня, 20:31
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