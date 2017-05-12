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21:28
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
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Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о трансферной стоимости талантливого форварда "Монако" Лоттена Мбаппе.
– Впереди Лига чемпионов. Стоит ждать серьезных покупок?
– Я бы сказал, адекватных. Громких – невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале "Монако" – "Ювентус". На Мбаппе посмотрел. Спросил – какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам?
Все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут "Барса" с "Реалом", "Ювентус" и "Бавария". Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.
– К которым вы относите "Спартак"?
– Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? "Динамо" это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы, за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА.
"Спорт-Экспресс"
– Впереди Лига чемпионов. Стоит ждать серьезных покупок?
– Я бы сказал, адекватных. Громких – невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале "Монако" – "Ювентус". На Мбаппе посмотрел. Спросил – какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам?
Все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут "Барса" с "Реалом", "Ювентус" и "Бавария". Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.
– К которым вы относите "Спартак"?
– Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? "Динамо" это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы, за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА.
"Спорт-Экспресс"
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