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Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о трансферной стоимости талантливого форварда "Монако" Лоттена Мбаппе.

– Впереди Лига чемпионов. Стоит ждать серьезных покупок?

– Я бы сказал, адекватных. Громких – невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале "Монако" – "Ювентус". На Мбаппе посмотрел. Спросил – какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам?

Все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут "Барса" с "Реалом", "Ювентус" и "Бавария". Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.

– К которым вы относите "Спартак"?

– Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? "Динамо" это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы, за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Мбаппе Спартак
Сегодня, 21:28
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23
(9)
№23 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:57) #
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online

Цитата: FCSKA
често- думал

Что ты делал? Ду-умал? Да тебе нечем! Ты вот тут на ветке не смог ничего по делу проблеять - только "мы точно будем" и "а ты собака". Вот и все твои аргументы. Иди, дальше думай! Например о том. что коль у тебя длинные уши - то ты эльф, а не ишак! Сильней думай, только смотри, чтоб череп не треснул! Одни такие мыслители для этого на голову кастрюли одевают - попробуй, вдруг поможет! Кроме того, из кастрюли мысль не убежит


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец Леня,хоть Каррера тебя наставил на путь истинный,хоть в игроках станешь разбираться,тьфу тьфу,тьфу,постучал о Дзюбу
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Свои обещалки засунь соседу-ишаку под репицу - МЫ, спартачи, всегда говорим о фактах - одни ослы о том, что якобы точно будет... И в дерби нас обыграют - то-очно, и витек-макака БУДЕТ, аж бегом, и вообще они уже чемпионы, тоже виртуальные, как обычно! А в реале - пустая поилка и пьяный конюх

често- думал ты по взрослей и по умней
Регистрация: 20.10.2012
№20 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
Чтобы стать клубом выше по рейтенгу, нужно играть в престижных еврокубках. Зенит и Ростов спокойно заработали на покупку этого Мбаппе, а Спартак из первого раунда вылетел. Объяснил же Федун на пальцах: чтобы покупать игроков не нарушая фейрплэй, нужно зарабатывать в Европе, а Газпром здесь не причем. Там считается прибыль клуба, а не спонсора.

Ты сам та понял че написал?))че там Ростов заработал,15 млн?которых еле хватило чтобы долги закрыть,да и то еще осталось куча долгов,заработали они laughingИ просто так наверно зениту дали целую куча штрафов,а динамо вообще запретили играть в ле.
Регистрация: 27.04.2017
№19 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:19) #
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online

Цитата: FCSKA
вот ты куска идиота

Напомни матчи, где твой идиот 15-лямовый, 5 лет в кронах пальм эти деньги на бананы пускавший, играл? С мертвым локо и аутсайдерами - Томь, кажется, Арсенал и карманный Урал ослиный! ОН ГОВНО - и вот где ишаков развели, как ишаков - это точно с ним! Как верно заметили, в дерби он получил хуанду прямо в рамос - и весь матч ее нежно облизывал - ибо больше он там сделать ничего не мог!
Ну что ешак, осознал всю глубину своей никчемности и завалы собственного ослоумия? stuck_out_tongue_closed_eyes
Свои обещалки засунь соседу-ишаку под репицу - МЫ, спартачи, всегда говорим о фактах - одни ослы о том, что якобы точно будет... И в дерби нас обыграют - то-очно, и витек-макака БУДЕТ, аж бегом, и вообще они уже чемпионы, тоже виртуальные, как обычно! А в реале - пустая поилка и пьяный конюх


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№18 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Sidhe
Леня ожил, в адекват пошел.
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

По меркам ЛЧ и сейчас. То есть для вас с Пельменем - космос. В 90-е был грандом, лучшим! Пятерка сильнейших клубов Европы. Увы, кабинеты голубого пула погубили ГРАНДА, и что характерно - вместе с нами кончился и российский футбол вообще. Теперь НАМ возрождать, то что говном 15 лет обмазывали голубые и их друзья - пейсатой харьковское зечье.
Опять будем в одиночку тянуть футбол в стране. Нам не привыкать

сказочный долбоёб.
Регистрация: 26.08.2010
№17 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (9)

Чтобы стать клубом выше по рейтенгу, нужно играть в престижных еврокубках. Зенит и Ростов спокойно заработали на покупку этого Мбаппе, а Спартак из первого раунда вылетел. Объяснил же Федун на пальцах: чтобы покупать игроков не нарушая фейрплэй, нужно зарабатывать в Европе, а Газпром здесь не причем. Там считается прибыль клуба, а не спонсора.
Регистрация: 17.04.2017
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
Цитата: Sidhe
Цитата: FCSKA
Лёня.. тебя агенты разводят,

Скока витюша ехал? 5 лет? Хезай в дуло, бизнесмен и пальцы береги!

вот ты куска идиота ( прости меня Господи), надо Витю продать за 10-у, первым будет Федун у кассы. Так патсан очень перспективен, лучше вашего "обещаю" и Залупиша... вот увидишь - Витя уйдёт в хороший клуб, за хорошие деньги ( порядка 25)

Бляяя ну ты и неадекват)))бухнул штоле после победы?
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:07) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
Цитата: Sidhe
Цитата: FCSKA
Лёня.. тебя агенты разводят,

Скока витюша ехал? 5 лет? Хезай в дуло, бизнесмен и пальцы береги!

вот ты куска идиота ( прости меня Господи), надо Витю продать за 10-у, первым будет Федун у кассы. Так патсан очень перспективен, лучше вашего "обещаю" и Залупиша... вот увидишь - Витя уйдёт в хороший клуб, за хорошие деньги ( порядка 25)

Где была ваша Витюша в дерби?Зе луиш после травмы вышел и весь тайм возил вашу надежную защиту,бгг
Регистрация: 27.04.2017
№14 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Цитата: FCSKA
Лёня.. тебя агенты разводят,

Скока витюша ехал? 5 лет? Хезай в дуло, бизнесмен и пальцы береги!

вот ты куска идиота ( прости меня Господи), надо Витю продать за 10-у, первым будет Федун у кассы. Так патсан очень перспективен, лучше вашего "обещаю" и Залупиша... вот увидишь - Витя уйдёт в хороший клуб, за хорошие деньги ( порядка 25)
Регистрация: 20.10.2012
№13 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

Питерская глиста читать не научили?)

Цитата: Marlboro
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

Ты хоть понимаешь смысл того,что Федун сказал?

Нечего они не понимают,шелуха питерская обделена умом.
Регистрация: 27.04.2017
№12 Написал: петя365 (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Saveger
: Спартак - средний клуб


Льстишь ?
Спартак - говно, на порядок ниже какой нибудь ФЫанерБашка
Регистрация: 7.05.2017
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: venyalyaynen
Можно стать спонсором Лиги Чемпионов и не кто тебя не тронет, даже шары на жеребьевке нагревать будут

А толку? Очередная Аустрия по 4 банки у них дома заталкивает - причем не нагревает! laughing У них от Сраных Твенте - АндЫрлехт и вообще геморрой уже!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

Ты хоть понимаешь смысл того,что Федун сказал?


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: FCSKA
Лёня.. тебя агенты разводят,

Скока витюша ехал? 5 лет? Хезай в дуло, бизнесмен и пальцы береги!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№8 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь попёрло Федуна...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так ищи таких как Квинси и Мбаппе в зародыше ! Раскручивай и продавай грандам за 50 и более миллионов ) все только в плюсе будут!
Вот кто знал Квинси до прихода в Спартак? А трудалалюбивость парня и отличный тренер сделали своё дело!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов?

Можно стать спонсором Лиги Чемпионов и не кто тебя не тронет, даже шары на жеребьевке нагревать будут. smile


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№5 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Лёня.. тебя агенты разводят, он 15 стоит и только сегодня- завтра "будут большие, но по 5 рублей"... в прочем в великий клуп он может перейти и за ромбик, как кирил комбаров satisfied
Регистрация: 20.10.2012
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

Вывод из твоего коммента: ты дебил.
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб


Ты читать не разучился, газанутый.

Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.

– К которым вы относите "Спартак"?

– Да.

Ну вам конечно пох-вам пару сотен лимонов зелени из бюджета Газпрёма выкинуть шо два пальца об... асфальт
Регистрация: 18.02.2012
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (12)
online

Леня ожил, в адекват пошел.
Цитата: Saveger
вывод из интервью: Спартак - средний клуб

По меркам ЛЧ и сейчас. То есть для вас с Пельменем - космос. В 90-е был грандом, лучшим! Пятерка сильнейших клубов Европы. Увы, кабинеты голубого пула погубили ГРАНДА, и что характерно - вместе с нами кончился и российский футбол вообще. Теперь НАМ возрождать, то что говном 15 лет обмазывали голубые и их друзья - пейсатой харьковское зечье.
Опять будем в одиночку тянуть футбол в стране. Нам не привыкать


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
вывод из интервью: Спартак - средний клуб
Регистрация: 16.03.2010
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