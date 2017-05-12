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Алан Чочиев: "Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло

Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом" заявил, что соперник обладает лучшей атакой в премьер-лиге.

"Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло. Сине-бело-голубые показывают хорошую игру. Может быть, в обороне они действуют не настолько качественно как "Спартак", но если говорить об атаке, то по этому аспекту их можно назвать лучшими в России. Молло? Мы списывались с ним несколько раз. Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов, поэтому едут в Самару за победой. Но ее никто не собирается отдавать. Игра будет сложной. Надеюсь, что мы возьмем три очка", - цитирует Чочиева официальный сайт "Крыльев".
Теги: Чочиев Крылья Советов Зенит
Сегодня, 22:17
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№4 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"ЗЕНИТ" МОГ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ, ЕСЛИ БЫ ИМ БОЛЬШЕ ПОВЕЗЛО
В чем?
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
Да не нужен им тренер. Они же звезды. Один Саша бил бью ,хрен забью намутит так, что 10 Луческов не разгр. Разгонять надо это престарелое болото. Они все уже в бизнесе с головой, какой им Футбол.

Согласен. Всех разогнать к чертям собачьим и новую команду строить! Пусть молодёжь играет, можно Данни оставить, один он трудяга, претензий к нему нет, играет человек после таких травм!!!
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 22:40) #
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Цитата: bobovzenit
Зенит мог бы стать чемпионом, если бы "супер игроки" и вся епппп-ая группировка не сливала б тренера. сссссссссцццццццццц-ки!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
Спалетти слили, Боаша слили, у Румына та же участь. Какой им тренер нужен ...ля? Кто следующий?

Да не нужен им тренер. Они же звезды. Один Саша бил бью ,хрен забью намутит так, что 10 Луческов не разгр. Разгонять надо это престарелое болото. Они все уже в бизнесе с головой, какой им Футбол.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит мог бы стать чемпионом, если бы "супер игроки" и вся епппп-ая группировка не сливала б тренера. сссссссссцццццццццц-ки!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!
Спалетти слили, Боаша слили, у Румына та же участь. Какой им тренер нужен ...ля? Кто следующий?
Регистрация: 26.10.2016
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