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Алан Чочиев: "Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло
Полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Зенитом" заявил, что соперник обладает лучшей атакой в премьер-лиге.
"Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло. Сине-бело-голубые показывают хорошую игру. Может быть, в обороне они действуют не настолько качественно как "Спартак", но если говорить об атаке, то по этому аспекту их можно назвать лучшими в России. Молло? Мы списывались с ним несколько раз. Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов, поэтому едут в Самару за победой. Но ее никто не собирается отдавать. Игра будет сложной. Надеюсь, что мы возьмем три очка", - цитирует Чочиева официальный сайт "Крыльев".
"Зенит" мог стать чемпионом, если бы им больше повезло. Сине-бело-голубые показывают хорошую игру. Может быть, в обороне они действуют не настолько качественно как "Спартак", но если говорить об атаке, то по этому аспекту их можно назвать лучшими в России. Молло? Мы списывались с ним несколько раз. Цаллагов и Кокорин – мои близкие друзья. Они хотят попасть в Лигу чемпионов, поэтому едут в Самару за победой. Но ее никто не собирается отдавать. Игра будет сложной. Надеюсь, что мы возьмем три очка", - цитирует Чочиева официальный сайт "Крыльев".
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