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Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
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Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с "Арсеналом" (3:0), довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны.
Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая золотой.
"Чемпионат.сом"
Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая золотой.
"Чемпионат.сом"
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