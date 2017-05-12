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Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в домашнем матче 28-го тура РФПЛ с "Арсеналом" (3:0), довёл до 17 количество сухих игр в текущем розыгрыше чемпионата страны.

Таким образом, Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ.

Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих матчей, включая золотой.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 22:39
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№4 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
все эти рекорды до первой встречи с Адриано,Глушаком и Зе smile

Цитата: vlees......
Молодец Игорь,но в очко от Адриано красиво пустил blush

Цитата: Sidhe
Молоток! Но в народной памяти ты останешься как Очкодыр и Рукожоп.

дети радуются- к не к добру это ох к не к добру smile
Регистрация: 20.10.2012
№3 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:50) #
  • -4
  •  (8)
online

Молоток! Но в народной памяти ты останешься как Очкодыр и Рукожоп.


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 22:49) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Игорь,но в очко от Адриано красиво пустил blush
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:41) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
все эти рекорды до первой встречи с Адриано,Глушаком и Зе smile
Регистрация: 20.04.2017
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