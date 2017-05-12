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21:28
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (23)
19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
17:50
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
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ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
ЦСКА получил лицензию РФС и УЕФА (2)
Зоран Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что не ведёт с клубом переговоров о продлении контракта, который истекает по окончании этого сезона.
"Переговоры по контракту? Не ведутся. Все вопросы в клуб", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
"Переговоры по контракту? Не ведутся. Все вопросы в клуб", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
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