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Зоран Тошич: переговоры по контракту со мной не ведутся

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил, что не ведёт с клубом переговоров о продлении контракта, который истекает по окончании этого сезона.

"Переговоры по контракту? Не ведутся. Все вопросы в клуб", - цитирует Тошича "Чемпионат.сом".
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 22:47
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