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Роман Бабаев: ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить Тошича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, планирует ли клуб продлевать контракты с полузащитниками Зораном Тошичем, Георги Милановым и Алексеем Ионовым.

"Планируем буквально на следующей неделе встретиться и пообщаться по поводу контракта с Тошичем. Думаю, что сложностей возникнуть не должно. ЦСКА, конечно же, заинтересован в том, чтобы его сохранить. Что касается Миланова, то тут ситуация аналогична. Он пропустил длительный период из-за травмы, поэтому также будем общаться. Но у него истекает контракт не в этом году. Слухи про Рыбуся? Эта информация не соответствует действительности. Будущее Ионова? Не готов сейчас дать окончательный ответ. Многое будет зависеть от итогового места, а также от ситуации с Тошичем", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев Тошич ЦСКА
Вчера, 23:18
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